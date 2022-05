Presentación del proyecto industrial de la mina y tratamiento de litio de Valdeflores

Comparte en redes sociales













El próximo 31 de mayo, a las 19.00 horas, en la sede cacereña de la Cámara de Comercio de Cáceres (Plaza Dr. Durán, 2), la empresa Extremadura New Energies (ENE) presenta el proyecto industrial de la mina y tratamiento de litio de Valdeflores.

Con plazas limitadas hasta completar aforo , este encuentro informativo se retransmitirá en streaming, a través del canal de Youtube de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Al hilo de tal convocatoria, representantes de Extremadura New Energies se han reunido con el alcalde de la ciudad para presentarle tal proyecto, ante lo cual el regidor municipal ha señalado que ” seguimos entendiendo que tiene más riesgos que beneficios”, aun cuando se le ha explicado que los trabajos se realizarían bajo tierra y no a cielo abierto, por lo que se afirma que no sería tan perjudicial para el paraje de Valdeflores.