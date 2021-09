Pronósticos para apuestas combinadas

Comparte en redes sociales













¿Te gusta el fútbol y quieres ganar dinero?, el mercado parlay o apuestas combinadas es desafiante, pero genera ganancias grandes. Si quieres conocer más al respecto, enseguida te explicaremos más detalles sobre los pronósticos de apuestas combinadas para hoy.

¿Qué es un pronóstico de apuesta combinada de fútbol?

Consiste en efectuar una apuesta donde predices lo que ocurrirá en distintos eventos de fútbol. Supongamos que deseas hacer los pronosticos liga santander, en un solo boleto de apuestas tienes que incluir los equipos que consideras ganarán varios partidos. Por ejemplo, Atlético de Madrid vs FC Barcelona, Deportivo Alavés vs Granada CF y Sevilla FC vs RCD Mallorca.

Si tu pronóstico es que apuestas por el triunfo del Atlético de Madrid, Deportivo Alavés y Sevilla FC. Para que ganes tu apuesta debes acertar los pronósticos que hiciste en los 3 eventos sin fallar.

Consejos para realizar pronósticos de apuestas combinadas

Análisis de información futbolística: Aprovecha que el fútbol es uno de los deportes que genera más información estadística y noticiosa, ya que, al estar al tanto de todo lo que sucede, tendrás el conocimiento suficiente para construir pronósticos ganadores. Por tanto, es recomendable consultar páginas deportivas, periódicos, blogs y la sección de estadísticas de tu casa de apuestas.

Diversifica tus pronósticos: Los operadores de apuestas ofrecen una gran cantidad de mercados para apuestas combinadas en cada partido. Por tal motivo, no te limites a apostar en un solo juego, puesto que si ocurre una situación que no esperabas. El resultado será que pierdas todo el dinero invertido.

Apuesta en eventos conocidos: Las apuestas combinadas pagan muy bien, pero tienen mucho riesgo sobre todo en fútbol, porque en 90 minutos puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, para minimizarlo debes emplear como estrategia apostar en eventos, ligas y equipos que realmente conozcas. Así que, investiga bien para que elijas con sabiduría los juegos para armar tu pronóstico de combinadas.

Evita incluir demasiadas selecciones: La codicia no es conveniente cuando decides hacer apuestas combinadas. De hecho, muchos jugadores creen que colocar 10 selecciones es suficiente para llenar sus bolsillos. Al contrario incrementan el riesgo, así que es recomendable que incluya 3 o 4 selecciones simples. Recuerda que con menos pronósticos el riesgo es mucho más bajo.

Combina eventos con cuotas bajas: Si se llevarán a cabo partidos donde es complicado pronosticar el resultado. Debes incluir en una apuesta 4 selecciones y combinar otros mercados; como over/under de 2.5 goles o ambos equipos anotarán. Las cuotas no serán demasiado elevadas, pero como es una apuesta combinada te dejará rentabilidad.

Juega con responsabilidad: Nunca olvides que para ser exitoso hay que apostar prudentemente, esto se logra administrando bien tu presupuesto. Además, procura registrarte en casas de apuestas con Programa de Juego Responsable para prevenir los efectos del juego compulsivo