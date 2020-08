¿Qué hacer cuándo el inquilino no paga la renta de alquiler?

Es uno de los mayores miedos de todo propietario que tiene alquilado su inmueble. En

estos casos siempre es mejor prevenir que curar, por lo que asegúrate de que la gestión

del alquiler de un inmueble te lo haga una buena inmobiliaria que se asegure de que los

inquilinos son fiables y solventes, pidiendo nóminas, contratos, consultando el ASNEF,

haciéndoles entrevistas, etc.

Pero es imposible asegurar al 100% el pago de las rentas de alquiler, por lo cual siempre

habrá algún inquilino que deje de pagar rentas, y para eso escribo este artículo, os daré

algunas directrices para que sepáis cómo actuar en esta situación.

Lo primero que debe hacer el propietario es dar una llamada de atención al inquilino, ya

sea por teléfono o por escrito.

Si el inquilino da respuesta, y vemos que es una persona formal pero está atravesando

una época de pobreza económica, podemos adjuntar una cláusula al contrato en la cual

se establezca que se rebaja el precio de la renta por un número de meses determinados,

tened en cuenta que siempre es mejor llegar a un acuerdo con el inquilino.

Si el inquilino no da respuesta, lo que tendremos que hacer es comunicarle la obligación

del pago de la renta mediante una vía fehaciente, que pueda valer como medio de

prueba en un procedimiento judicial, como puede ser un burofax, un acto de

conciliación judicial, etc.

¿Qué hago si finalmente no me queda otra opción que acudir a la vía judicial?

Si has hecho todo lo anterior y el inquilino sigue sin pagar la renta, no queda otra que

acudir a la vía judicial, en este caso hay dos opciones;

La primera es que el inquilino no haya abandonado el inmueble y siga viviendo en él

mientras no paga la renta, por lo que tendremos que pedir, además de la reclamación de

cuantía de las rentas, el desahucio del inmueble, en este sentido es importante que

hayamos enviado el burofax, para poder aportarlo en el procedimiento judicial, puesto

que de esta forma el inquilino no podrá enervar el desahucio pagando las rentas debidas.

Si no hubiéramos enviado el burofax el inquilino tendría la posibilidad de enervar el

desahucio una sola vez pagando las rentas que debe, y podría volver a pasar lo mismo y

tener que volver a otro procedimiento judicial, en el cual ya no podrá volver a enervarlo

puesto que solo se puede hacer una sola vez.

La segunda es que el inquilino ya haya dejado el inmueble pero nos haya quedado a

pagar las rentas, en este caso, lo que tendremos que hacer es iniciar un procedimiento de

reclamación de cantidad.

¿Qué documentos necesito para la reclamación?

Es muy usual, que los clientes vengan al despacho contándome la situación de impagos

que tienen con su inmueble alquilado, pero no tengan guardada la documentación para

poder reclamar.

Por eso es importante que guardes siempre original y copia del contrato de alquiler, y

los recibos de pago y aquello que estén impagados para poder reclamarlos.

Así como también es muy importante que realices y guardes copia de un inventario de

todos los enseres que haya en la casa con fotografías, y adjuntarlo al contrato de

arrendamiento, por si se da el caso que te realizen daños y/o robo de algún bien del

inmueble.

¿Recuperaré las rentas no abonadas?

Contando con toda la documentación que os he redactado anteriormente es fácil llegar a

una sentencia condenatoria al pago de las rentas, posteriormente si el inquilino no paga

habrá que embargarle de las cuentas los saldos que tenga, el salario, o bienes

embargables con los que cuente.

Si en ese momento no tuviera ningún bien, pues debemos esperar a que el inquilino

venga a mejor fortuna para que se le embarguen los bienes que pueda tener.

Si tienes cualquier otra consulta o quieres comenzar un procedimiento de reclamación

de rentas y/o desahucio ponte en contacto conmigo sin ningún compromiso.

ISABEL MARIA BERROCAL CAMPOS.

ABOGADA y CEO de IBC BERROCAL ABOGADOS Y CONSULTORES.

Tel.: 656.910.106

Correo: ibcberrocalabogados@gmail.com