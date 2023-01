Raquel Iglesias, candidata a la alcaldía de Cáceres por el partido provincial Somos Cáceres

Comparte en redes sociales

El Comité Ejecutivo de Somos Cáceres anuncia que Raquel Iglesias será su candidata a la alcaldía de la ciudad de

Cáceres.

Considera que, en esta ciudad, ni se ha gobernado ni se ha hecho oposición y por eso Cáceres corre a toda

velocidad por la cuesta de la decadencia.

Para Somos Cáceres, nada de lo que hay les vale, y por ello, Iglesias se pone

al frente de un proyecto, de marcado carácter cacereñista, que pretende ser una alternativa útil, al que otorgar la

confianza necesaria para dar solución a los problemas reales de los cacereños. “Entendemos que la política está para

dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, pero desde hace muchos años, en Cáceres solo se hace política de

salón y postureo, siempre sometida a la disciplina de partidos nacionales, sin respetar la voluntad, ni velar por los

derechos e intereses de los cacereños, que fueron quienes les eligieron como sus representantes, se señala en un comunicado.

» Nuestra formación aborrece al político de perfil, que no se posiciona ni es consecuente con lo que piensa. Ya nos

hemos posicionado, sin miedo, en temas altamente controvertidos como el proyecto de la mina de litio cacereña,

que consideramos una absoluta aberración, o el actual proyecto de abastecimiento de agua para la ciudad, en favor

de un pantano en el río Almonte. Además, el desempleo, la pérdida de población, las deficientes infraestructuras,

la falta de suelo industrial, la segunda fase del Hospital Universitario… son problemas que no pueden seguir

ocultándose bajo la alfombra si no que es momento de actuar y hacerlos desaparecer», se explica en la nota.

La candidata de Somos Cáceres a la alcaldía de la ciudad, Raquel Iglesias manifiesta que afronta el reto con ilusión,

con la idea de devolver a los cacereños la confianza en las instituciones que les representan “en definitiva,

trabajar para mejorar el bienestar económico y social de todos los cacereños desde la independencia y la libertad

de actuación de un partido que solo ha de rendir cuentas a los

cacereños”