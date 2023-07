Renuncia de José Luis Quintana como Concejal del Ayuntamiento de Don Benito

En la mañana de hoy, el Secretario General del PSOE de Don Benito, José Luis

Quintana, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha comunicado su renuncia al acta de

Concejal del Ayuntamiento de Don Benito. A continuación les indicamos las palabras

íntegras que ha pronunciado en referida rueda de prensa.

“El motivo de la misma es informarles de que el pasado viernes registré la

documentación requerida para presentar mi renuncia como concejal en el Ayuntamiento

de Don Benito.

Tal y como anuncié el pasado 17 de junio y tras 16 años como concejal en este

ayuntamiento, 8 en la oposición y 8 como alcalde, he decidido dar un paso al lado y

dejar la primera línea de la política municipal.

Me voy con la satisfacción de cerrar una etapa siendo el partido político más votado,

aunque un pacto entre perdedores no nos haya permitido gobernar.

Me voy con la conciencia tranquila y las manos limpias, y sobre todo con la confianza y

garantía de que se queda al frente del Grupo Municipal Socialista un grupo personas lo

suficientemente preparadas y con capacidad para liderar estos 4 años de oposición y

volver a ganar las elecciones en 2027.

Es el mejor equipo con el que puede contar el PSOE de Don Benito para hacer frente a

una etapa en la que van a trabajar para que Don Benito siga creciendo y siendo un

referente en Extremadura, pero sobre todo para salvaguardar los intereses de los vecinos

y vecinas de Don Benito tras el acuerdo entre Siempre DB y PP cuyo único objetivo

conocido era el No a la fusión y sobre todo echar a los socialistas de este ayuntamiento.

Fusión, por cierto, a la que este Grupo Municipal no tiene intención de renunciar por

considerar que se trata del proyecto social y económico más importante para favorecer

el crecimiento de Don Benito y de Villanueva de la Serena, pero también de

Extremadura.

Somos el único partido que sigue apostando por la Fusión de Don Benito y Villanueva

de la Serena, como mejor garantía del progreso de las siguientes generaciones. Si no se

realiza la fusión, serán muchos los proyectos perdidos en una oportunidad única que

tenemos.

Como les he dicho, dejo la primera línea de la política pública municipal, pero seguiré

al frente del PSOE de Don Benito como secretario general en tanto se cumplen los

plazos de carácter orgánico y así garantizar también un proceso tranquilo y de

renovación en la estructura de nuestro partido a nivel local.

Si los dombenitenses no nos otorgaron una confianza mayoritaria, es el momento de

saber interpretar su opinión en forma de voto y acometer los procesos necesarios para

que el PSOE vuelva a presentar un nuevo proyecto ilusionante y que pueda dar

continuidad a los importantes avances experimentados en Don Benito en los últimos 8

años.

Cuando llegamos a la Alcaldía en 2015 teníamos un objetivo claro: impulsar Don

Benito para construir un referente social y económico de nuestra región. Y lo hemos

conseguido.

Desde el principio quisimos tener una relación fluida y de confianza con las 6 entidades

Locales Menores. Ruecas, Vivares, Valdehornillos, Hernán Cortes, El Torviscal y

Gargaligas. También resolver el abandono que tenía la pedanía Conquista del Guadiana.

En todas las decisiones tomadas en el Ayuntamiento, se tuvo en cuenta si había algún

aspecto que pudiera afectarles a las Entidades Locales Menores. Se resolvieron los

conflictos y hemos trabajado conjuntamente. Los ciudadanos de la Entidades Locales,

se les ha considerado como ciudadanos de Don Benito.

Se han hecho las cosas bien en esta ciudad. En los últimos ocho años, no sólo hemos

saneado las cuentas públicas, sino que ahora somos un motor económico con datos que

avalan nuestra gestión. Hace 8 años el Ayuntamiento de Don Benito estaba sometido a

un Plan de Ajuste con unas deudas superiores a los 10 millones de € y en estos

momentos, el Ayuntamiento de Don Benito está completamente saneado sin deudas

bancarias y con un saldo de tesorería superior a los 21 millones de €

Hoy tenemos 267 empresas más que cuando llegamos al Ayuntamiento de Don Benito

en 2015. Esto supone un incremento de un 12% en comparación con los últimos datos

de la época del PP.

Una actividad económica que tiene su reflejo en el mercado laboral. En diciembre de

2014 había en DB 4.664 parados. Hoy con los últimos datos, el número de personas sin

empleo era de 2.421. Es decir, hemos bajado el paro en 8 años en casi 2.450 personas.

Durante estos años han sido muchos los reconocimientos a esta ciudad. Hemos

conseguido contar con el mejor polígono Industrial de Extremadura y conseguir que

nuestro comercio sea un referente regional y por ello se consiguió el Premio Nacional

de Comercio Interior.

Han sido muchas las inversiones en materia deportiva y el Rey nos entregó el Premio

Nacional a la Mejor Entidad Local en materia deportiva, habiendo sido capaz de atraer a

nuestra ciudad grandes eventos deportivos de repercusión internacional.

Así mismo, se consiguieron los reconocimientos de la Escobas de Plata y la Escoba de

Oro por la gestión de nuestros residuos, el cuidado de nuestro medio ambiente y la

limpieza de nuestra ciudad.

Don Benito hoy es una ciudad con futuro, con proyectos como el Nuevo Polígono

Industrial y el desarrollo de las zonas urbanísticas tanto en nuestro casco urbano como

en el corredor de Don Benito – Villanueva de la Serena.

Podría seguir añadiendo aspectos de lo que han sido estos 8 años, pero no pretendo

aburrirles.

Quería sólo hacer un breve repaso de lo que han supuesto estas dos legislaturas del

PSOE al frente de este ayuntamiento, donde podemos haber cometido errores pero

donde les puedo asegurar que siempre hemos antepuesto los intereses de nuestros

vecinos y vecinas a cualquier otro tipo de interés.

Me voy agradeciendo la confianza depositada en este tiempo, quedándome con el cariño

y respeto mostrados siempre por la gran mayoría de esta ciudad, pero sobre todo con

la sensación del deber cumplido y el saber que en estos 8 años he gobernado para

quienes me votaron a mí, para quienes votaron a mi partido y para quienes no me

votaron ni a mí ni a mi partido, pero a los que siempre he defendido como vecinos de la

ciudad que he tenido el honor de gobernar desde el año 2015.

He trabajado sin descanso en estos 8 años, pero todas las mañana me levantaba con la

ilusión de realizar una labor a favor de los demás, quitando un excesivo tiempo a mi

familia.

Ha merecido la pena el esfuerzo realizado, ya ahora que entiendo que ya no puedo

seguir aportando lo mismo, es hora de dar un paso al lado y dejar que mis compañeros

continúen con la labor.

Como les dije me quedo como Secretario General del PSOE de Don Benito y mis

compañeros y mis vecinos siempre podrán contar conmigo.”