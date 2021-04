REPARTO DE FONDOS COVID: SEGUNDO PALO A EXTREMADURA

Comparte en redes sociales













La Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, regula los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Se reparte un fondo de 7.000 Millones de Euros de los cuáles 2.000 Millones de Euros van destinados exclusivamente a Baleares y Canarias y los restantes 5.000 Millones van a parar al resto de comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

El primer reparto de 10.000 M€ del fondo REACT – EU ya supuso para Extremadura (187 M€) la primera decepción. Con una población del 2,24 % del total, sólo recibió el 1,9 % de esos fondos.

En la nueva Orden de reparto de los fondos COVID, los criterios de distribución parece que han sido los mismos que los que rigieron el de los fondos REACT – EU: disminución experimentada en el PIB con 2/3 de peso, desempleo total 2/9 y desempleo juvenil 1/9. En consecuencia, el desempleo representaría pues 1/3 del peso

¿De verdad que Extremadura, última región en PIB y con cifras desesperantes en desempleo y paro juvenil, está en tan buena posición como para resultar perjudicada en la distribución de estos fondos como se verá a continuación? ¿Una región con el más bajo PIB per cápita de España, a la cabeza en desempleo total y en paro juvenil, puede resultar perjudicada en estos repartos?

Con este segundo reparto ya se han distribuido 17.000 Millones de euros y Extremadura, sigue sin recibir lo que teóricamente le debería corresponder dada su precaria situación económica y social. Estos índices que se aplican no dejan de ser favorecedores de las regiones ricas. El Covid 19 es lógico que produzca una mayor disminución porcentual del PIB en regiones ricas que en las pobres como Extremadura. Con la distribución de fondos prevista la brecha sigue y seguirá en aumento.

De este nuevo reparto de fondos COVID 19, las comunidades autónomas más beneficiadas son Baleares y Canarias con una gran diferencia pues se reparten 2.000 Millones de euros entre las dos. Canarias percibe 525,86 €/hab y Baleares 730,43 €/hab. La media de España de todas las comunidades autónomas incluidas las islas, es de 147,52 €/hab. Este desequilibrio no tiene explicación lógica por mucho que los PIB isleños dependan en gran parte del turismo.

El reparto de 5.000 Millones de euros restantes, entre las comunidades autónomas excluidas las islas, arroja un saldo medio de 113,37 €/hab. Extremadura recibirá 106,3 Millones de Euros, lo que supone 99,95 € /hab, es decir 13,42 €/hab menos que la media. Sólo 5 autonomías perciben menos cantidad por habitante que Extremadura: Galicia (86,8 €/ha), Murcia (94,3 €/hab), Cantabria (94,97 €/hab), Castilla y León (97,1 €/hab) y País Vasco (98,17 €/hab) que goza de notables privilegios fiscales. Extremadura es la sexta región que menos ayuda “per cápita” recibe. Por su precaria situación habría de ser la que más fondos “per cápita” recibiera.

Los agraciados en el sorteo son los de siempre. Se pone en cabeza Andalucía (131,04 €/hab), que es la excepción que confirma la regla. Le sigue pisándole los talones aquella región a la que España le roba y le hace de todo, es decir Cataluña (128.85 €/hab). Esta última comunidad autónoma siempre sale beneficiada, gobierne quien gobierne, ya que utiliza su chantaje permanente y sus amenazas de independencia para amedrentar al gobierno de turno y obtener cuantiosos beneficios. Así llevan siglos.

Detrás se sitúa Comunidad Valenciana (127,94 €/hab) y ya más lejos Aragón y Asturias.

Sorprende el maltrato recibido por la comunidad de Madrid a la que se asignan 100,19 €/hab, lo que representa 28,66 €/hab menos que lo que percibirá Cataluña. Es decir, por haber hecho las cosas bien y reducir menos el porcentaje de PIB que Cataluña, se castiga a los madrileños. Increíble.

Me sorprende la pasividad de la Junta de Extremadura. Sus dirigentes aceptan sin rechistar los criterios que impone Madrid, recogen las migajas que nos dan y permanecen callados como muertos. No he visto ni una sola reivindicación pública de la injusticia de estos dos repartos.

Con esta posición de resignación y asentimiento a todo lo que el gobierno central propone, es lógico que Extremadura salga perjudicada. Nadie protesta. Cuando por su situación económica y social Extremadura habría de tener un tratamiento preferencial, no sólo no se le da ventaja alguna en el reparto, sino que se relega a la región al grupo que menos ayudas per cápita percibe.

Así que el panorama que se avecina en el reparto de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondos Next Generation es para echarse a temblar. Como siempre nos dejarán a la cola, la brecha con las otras regiones se abrirá cada vez más y así será imposible que Extremadura salga del furgón de cola de España. Lugar en el que me da la impresión de que vamos a permanecer muchos años. Veremos si quedan algunos extremeños para contarlo.