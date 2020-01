Ricardo Cabezas, PSOE: “El Ayuntamiento de Badajoz está bloqueando al Club Deportivo Badajoz en pleno éxito deportivo”.

El portavoz socialista manifiesta que la propiedad del C.D. Badajoz lleva dos años esperando una respuesta para la cesión del estadio y lo suyo sería que los buenos resultados deportivos y de gestión tuvieran un claro respaldo institucional del ayuntamiento.La situación está creando inestabilidad al principal equipo de la ciudad e impide más mejoras y modernización del campo de fútbol, además de implementar de urgencia medidas de seguridad.

LA CESIÓN DEL ESTADIO: EL PSOE LLEVA DOS AÑOS PREGUNTANDO POR ELLA

El edil socialista denunció en julio pasado el mal estado del Nuevo Vivero y la necesidad de cesión del campo de fútbol: “Pedí al tripartito que llegara a un acuerdo con la propiedad del Club Deportivo Badajoz para poder recepcionar y ceder las instalaciones. Sobra decir que no me hicieron caso”. También el concejal Luis Tirado preguntó al respecto en la anterior legislatura en plenos y en las juntas rectoras de la FMD. Cabezas afirma que no está para defender al inversor del CD Badajoz, “estoy aquí para defender el interés general de 12.000 aficionados en lo que sin duda es el proyecto deportivo de todos los pacenses”.

BLOQUEO DEL AYUNTAMIENTO AL BADAJOZ

El líder de los socialistas pacenses cree que va a terminar la liga y no habrá convenio, algo que crea inestabilidad porque la propiedad del Club quiere hacer mejoras de modernización de las instalaciones y no puede. Hay una evidencia clara para los socialistas: El Ayuntamiento de Badajoz está bloqueando al Club Deportivo Badajoz en pleno éxito deportivo y de gestión, con una importante masa social que lo apoya y que debiera venir acompañado de un claro respaldo de su ayuntamiento.

LA FMD DA LA ESPALDA AL NUEVO INVERSOR DEL CD BADAJOZ

Tras la denuncia en julio pasado del portavoz socialista sobre el mal estado de las instalaciones del Nuevo Vivero, el inversor Joaquín Parra hizo una reforma para competir: butacas, vestuarios, video-marcador, césped, zonas mixtas y megafonía. En esas mejoras el Ayuntamiento de Badajoz no ha invertido ni un solo céntimo. Avanza además que “no siempre ha sido así. El Ayuntamiento, a través de la gerencia de la FMD, ha dado la espalda al club más representativo de la ciudad desde la salida del anterior grupo inversor, PremiumSport, S.L., y por ende, desde la llegada de Joaquin Parra”.

Según el propio club, existen evidencias de que, desde la gerencia de la FMD se ha llegado incluso a modificar documentación que se remitía a los Servicios Económicos del ayuntamiento para beneficiar al club en la época de PremiumSport. Sin embargo, desde la llegada del señor Parra al Club, la FMD se niega a recibir peticiones del C.D. Badajoz; hasta los campos para que entrenen los cadetes se han de pedir directamente al Concejal… “Obviamente todo lo que estoy manifestando se encuentra documentado, por ello, desde aquí insto al Club a que sea valiente y presente la documentación de posibles ilícitos penales en la fiscalía de esta ciudad para que, si fuera oportuno, se depuren las presuntas responsabilidades penales en la gestión de la FMD”.

CUATRO MESES DE ESPERA Y URGENCIAS QUE NO PUEDEN DESATENDERSE

En rueda de prensa se ha informado que la actual directiva del club elaboró y presentó ante el ayuntamiento una propuesta de convenio de cesión el 19 de septiembre sin que, hasta la fecha, se conozca noticia alguna desde el Ayuntamiento. “¿Qué es lo que está pasando?”, pregunta Cabezas. “Es indiscutible que el Ayuntamiento de Badajoz está dando largas”. Pero hay otras consecuencias que agravan la situación actual: ahora mismo no se cumplen las medidas de emergencia, debe haber señalización acorde para evacuaciones y son necesarios planes de autoprotección. Todo esto consta en informes de la policía. Hay por lo tanto actuaciones urgentes que hacer y no se puede mirar para para otro lado.

AYUDAR SÍ, PERO CON TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES

Cabezas asegura que “los políticos no estamos para entorpecer ni para poner palos en la rueda. Estamos para facilitar avances y hacerlo con todas las garantías legales. También con transparencia. Pero la respuesta no se puede hacer esperar eternamente, si hay problemas, que se digan”.

DENUNCIA DE FACUA

Hace unos días FACUA-Consumidores en Acción se sumó en la denuncia sobre deficiencias del estadio del Nuevo Vivero, tanto en el exterior como en el interior del recinto recordando que la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura establece como competencia de los ayuntamientos “la gestión del patrimonio municipal y la regulación de su uso y destino y su conservación y mantenimiento”. Para los socialistas el Ayuntamiento de Badajoz no puede rehuir esta responsabilidad de mantenimiento. “Le recuerdo al PP y ahora al tripartito, que el estadio de fútbol del Nuevo Vivero ha estado degradado y olvidado”, advierte Cabezas.