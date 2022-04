Salazar, Ciudadanos: “Los dos megaproyectos que necesita la región son infraestructuras decentes y un plan educativo a la altura”

Comparte en redes sociales













El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha defendido este jueves que los dos “megaproyectos” que necesita la región son “unas infraestructuras decentes” y un “plan educativo a la altura”.

Así lo ha hecho saber tras la comparecencia del consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, este jueves en pleno sobre la situación de los grandes proyectos de inversión anunciados en la pasada legislatura.

En este sentido Salazar ha recriminado a España sus palabras en relación a que algunos de los indicadores relacionados con nuestra alta tasa de paro o el pobre tejido industrial que tiene la región, “se pueden ver de una forma o de otra, con el vaso medio lleno o medio vacío”.

“Señor España, que Extremadura cuente con un 50% de paro juvenil y femenino, no hay manera de verlo bien porque es insostenible para una región que lo que debe buscar es el bienestar de sus ciudadanos”, ha defendido, por lo que ha animado al consejero a que “pida disculpas” a esos jóvenes que “se van a chorros de la región, 3.000 cada año, a esos jóvenes, 1 de cada 2, que no encuentran empleo, a esas mujeres, 1 de cada 2, que están en paro”.

Asimismo, el portavoz de la formación liberal ha indicado que la responsabilidad del consejero de Economía es que los inversores elijan Extremadura para establecer sus empresas “sobre otras regiones”.

Así, ha señalado varios proyectos que faltan en la región referidos sobre todo a autovías y a un AVE “de verdad y no “un tren quemando gasoil, con asientos de cuero y que va de Plasencia a Badajoz ida y vuelta”.

A su vez, Salazar ha incidido en la necesidad de un sistema educativo “que haga que vengan a Extremadura esos proyectos, apostando por la FP dual, que se aleje de ideologías y que piense en un futuro” para que las empresas sepan que van a encontrar “mano de obra cualificada y donde que paguen “unos salarios dignos”.

Tras esto, el portavoz de la formación naranja ha hecho mención a algunos proyectos pendientes como la azucarera de Mérida “años llevan (el PSOE) presentando este proyecto y solo contamos con una sola certeza, que no hay ninguna piedra todavía”, la fábrica de diamantes de Trujillo o el Buda de Cáceres que, ha indicado, “se ha topado con la Iglesia, con la Inquisición extremeña: la zona ZEPA y los ecologistas”.

A ellas se unen el proyecto de Elysium City en La Siberia “donde todavía no ha ido ni un topógrafo” o la fábrica de baterías de Volkswagen “donde hemos perdido unos 15.000 puestos de trabajo por falta de mano de obra cualificada y carencia de infraestructuras”, ha criticado.

“Por no hablar de las inversiones de las que no nos enteramos porque cuando se presentan entienden que son proyectos que se adaptan a la agenda 20/30, no son sostenibles o no les cuadran porque no les van a dar votos”, ha manifestado.

En contraposición, ha señalado Salazar, “sí hay proyectos que salen adelante en Extremadura “solo hay que darse una vuelta por Badajoz” como ha ocurrido con la llegada de Amazon.

“Badajoz bulle porque nosotros no somos tan sectarios como ustedes y lo que queremos son ciudadanos libres. Hay otra Extremadura que es posible y a la que todos tenemos que aspirar”, ha defendido.

“También en Navalmoral de la Mata porque, con lo que nos cuesta traer proyectos ¿cómo no conservamos los que ya tenemos como la Central Nuclear de Almaraz?”, ha cuestionado.

Asimismo, Salazar ha dudado de la posibilidad de que vengan inversiones “con la que hay montada con Valdecañas” por lo que ha preguntado “¿quién va a venir aquí con la que han montado en Valdecañas?”.

Un proyecto que el portavoz de la formación naranja ha defendido que espera “que no se tire” aunque ha reconocido “que hay muchas cosas que se han hecho mal” por parte de los que gobiernan.

UNIDAD POR UN TREN DIGNO

El diputado de Ciudadanos, Joaquín Prieto, ha lamentado la situación de la región respecto a la falta de infraestructuras y, en concreto, de conexiones ferroviarias “que contribuyan a dinamizar la economía de Extremadura y a fijar población”.

Así, ha pedido a la oposición “unidad y consenso” para que el gobierno socialista “no siga engañando a los extremeños” y “podamos llegar de una vez decentemente en tren hasta Madrid”.

En este sentido, ha desmentido al PSOE que “lleva décadas prometiendo un AVE, con doble vía electrificada Madrid -Lisboa y en esta década todavía no la tendremos”.

“Habrá un tren remodelado que circulará como máximo a 180 km/hora en diésel, porque no es un AVE electrificado que llegue hasta los 300, y con un trayecto solo entre Badajoz y Plasencia”, ha criticado.

Por lo que ha pedido “avances ya” al tiempo que ha recordado que “el PSOE ya está solo en el Pacto por el Ferrocarril” un instrumento que Prieto ha asegurado que “mantienen vivo junto a los sindicatos que subvencionan y a las entidades que están únicamente bajo el mando de su régimen”.