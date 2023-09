¡Sánchez! ¡No todas las piedras pueden levantarse!

El presidente del Gobierno en funciones dice que buscará los votos hasta debajo de las piedras, votos para una cuestión personalísima y particular: que su persona siga siendo en la presidencia por encima de todo. Pero hay piedras que no CABE LEVANTAR, una Ley de amnistía no es posible sin reformar la Constitución, NO PUEDE HACERSE, punto final, como no puede hacerse una ley para regular la pena de muerte en España, u otra que discrimine en razón de cualquier cuestión. PUNTO FINAL. Esas piedras no pueden levantarse, por que pesan tanto que requieren, como la independencia de una parte de la Nación, o la abolición de la Monarquía Parlamentaria, del concurso de todos los españoles para reformar su primera Ley, y Sánchez, por llamar de alguna manera al doctor plagio y al político que más ha mentido en la España actual, no puede hacerlo, NO PUEDE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN, e intentar legislar o legislar en contra de su MANDATO es un delito, ojo, mucho ojo con esto. Estamos asistiendo al esperpento de un ego desmesurado, que después de haber perdido las elecciones, y de haber una mayoría de 172 escaños a favor de un candidato, se empeña en sostener su candidatura con apenas 152 seguros, y sobre todo estamos asistiendo al vergonzoso final de su intento de resistencia a la desesperada, pues ahora, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, NO PUEDE OFRECER Y MENOS RESOLVER LO QUE NO TIENE MARGEN LEGAL NI COSTITUCIONAL PARA APLICAR. El indulto era posible, la amnistía, como la pena de muerte o la discriminación por motivo de raza, NO LO ES. PUNTO Y FINAL.

Después de la investidura de Feijoo, ya veremos que pasa por qué Podemos, el PNV y Puigdemont son ganadores en la oposición al PP, y perdedores en comparsa con Sánchez, el reloj corre para las nuevas elecciones, y Su Majestad el Rey no puede encargar investidura a quien solamente cuenta con 152 escaños si hubiese fracasado una con 172, y no puede saber de más, pues ¿cómo va a saberlo si los grupos que podrían sumar a esa cuenta no van a Zarzuela? Es posible que tras la investidura de Feijoo si no sale no se proponga nuevo candidato por don Felipe, igual que es posible que muchas instancias del Estado se nieguen a formular, tramitar, aprobar o sancionar leyes en contrario a las disposiciones constitucionales, están en su derecho de no ser cómplices de un DELITO.

Todo esto se arreglaba en un rato si no padeciésemos la anomalía del orgullo sanchista, que tiene secuestrado al PSOE y a un número decreciente día a día de socialistas. En estándares europeos, los dos grandes partidos pactarían un gobierno de coalición, de gran coalición lo llaman en Alemania, con un único cometido a tres meses, la reforma de la ley electoral, VERDADERO CANCER DE NUESTRA DEMOCRACIA, en la siguiente manera:

Un 5% de votos en el ámbito nacional, como en Alemania

Presentar candidatura en la mitad más una de las circunscripciones electorales, como en Alemania

Tener un 2,5% de votos como mínimo en cada circunscripción electoral en la que se presenta candidatura, como en Alemania o en Italia

Una lista nacional de 50 diputados, como en Italia.

Serían 400 diputados, pero poco cuestan si de una vez solucionamos el problema, así los partidos nacionales se presentarían a las elecciones nacionales, los partidos autonómicos a las elecciones autonómicas y los locales a las suyas, cada uno en su verdadero ámbito. Sánchez, ya sabemos que es alto, guapo y creído, ahora deje de mirarse al espejo y deje paso a las soluciones, el espejo ya le ha dicho como a la madrastra que otro le ha ganado las elecciones y las trampas están al descubierto, y si constituyen delito y así lo deciden los tribunales puede terminarse en la cárcel.

Hugo Carlos de Andrade y Díaz Maroto