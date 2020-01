Sandro Rosell publica Un fuerte abrazo. Seiscientos cuarenta y cinco días y noches, un libro que recoge su testimonio sobre su estancia en prisión

El título se publicará el 23 de marzo en el sello Plaza & Janés en castellano y

en Rosa dels Vents en catalán.

«Muchas personas a las que quiero, y me quieren, me han desaconsejado publicar este libro. Un libro escrito en presente, día a día, y por orden cronológico. He querido dejar testimonio de las experiencias, reflexiones, pensamientos, sueños y pesadillas que tuve durante 645 días y noches en prisión, y hablar de las personas, inocentes o culpables, con las que compartí los casi dos peores años de mi vida y en las que me apoyé para pasar los momentos de mayor flaqueza personal.

El título del libro describe, simplemente, lo que más anhelas dentro de la cárcel cuando te privan de la libertad. No hay nada que necesites más que… un fuerte abrazo.»

Los derechos de autor que genere este libro se donarán principalmente a la fundación del padre Paulino, capellán de la prisión de Soto del Real (Madrid), y se destinarán a contratar abogados para la defensa de los presos preventivos sin recursos.

BIO DE ROSELL

Sandro Rosell (Barcelona, 1964) es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Ha dedicado gran parte de su carrera profesional al mundo del deporte. Formó parte del departamento de marketing internacional del COOB’92, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Posteriormente, y hasta 1996, trabajó para la multinacional suiza ISL, la agencia del CIO y casi todas las federaciones internacionales deportivas. Desde 1996 hasta el 2002 trabajó en Nike como director de marketing deportivo en España y Portugal, hasta que se trasladó a Brasil para dirigir las inversiones deportivas de la marca en Latinoamérica. Al acabar su labor en Nike, decidió regresar a Barcelona para fundar su propia empresa de marketing deportivo, BSM. Entre el 2003 y el 2005, Rosell fue vicepresidente deportivo del FC Barcelona. El año 2010 se presentó a las elecciones para la presidencia del club, elecciones que ganó, convirtiéndose en el presidente del Barça más votado de la historia. En el 2014 reemprendió su actividad profesional, con el paréntesis de los casi dos años que estuvo injustamente encerrado en prisión preventiva, desde el 2017 hasta el 2019.