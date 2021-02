Según La Unión, Viñaoliva adquirió 10.000 botellas de cava catalán a Jaume Serra para obsequiar las fiestas de navidad a sus asociados

Comparte en redes sociales













El Consejo Rector de Viñaoliva compró 10.000 botellas de cava las navidades pasadas para repartir entre sus asociados, según ha informado su Presidente a La Unión.. La marca de este cava se denomina Cúbico y en principio parecería una actuación de cara a los obsequios que se distribuyen en las Navidades.

En un comunicado, se señala que ” El problema viene cuando la adquisición de este producto no se realiza ni a ninguna bodega propiedad de una cooperativa y que además esta envasado y producido fuera de Extremadura. Por la etiqueta de dicha botella, el cava es de procedencia de Vilanova i la Geltrú, provincia de Barcelona y envasado por la empresa Jaume Serra, propiedad de Bodegas García Carrión.”

La Unión Extremadura ha pedido explicaciones a Viñaoliva para saber el motivo por el cual una agrupación de cooperativas productoras de vino y aceite de Extremadura promociona cava de una empresa privada y de procedencia de Cataluña.

La Unión Extremadura no tiene nada en contra del cava catalán, ” nos parece un buen producto, pero no nos parece acertado que los que por una parte están aconsejando que se consuman productos de la tierra, por otro lado no adquieren para sus asociados cava producido en Almendralejo, que es además donde Viñaoliva tiene sus instalaciones.”

Por otra parte, ” seguramente que bodegas García Carrión junto a Félix Solís sean los principales responsables del bajo precio de nuestro vino, por lo que no nos parece correcto que nuestras cooperativas adquieran productos de esta empresa para promocionar entre sus asociados.”, se especifica en la nota.

Por todo ello, La Unión exige a todas las cooperativas ” que den ejemplo de consumo de productos de la tierra, para extender esta práctica al resto de ciudadanos. Si nosotros no damos ejemplo ¿Cómo se lo vamos a pedir a los demás?”