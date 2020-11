Sin acritud

Comparte en redes sociales













Sin dar juicios de valor, los medios locales se han hecho eco de la noticia de la recogida de 6.000 kilos de basura en un barrio de nuestra capital; de la duración de la campaña de limpieza: dos semanas; del número de operarios, de vehículos ligeros y de alta presión,

empleados para retirar escombros y enseres: 10 y 4 respectivamente; del desatascado de la red de saneamiento; del vaciado de la zona del garaje del bloque B y de la limpieza de la red del alcantarillado. La máxima autoridad de la ciudad sí lo ha hecho: “se quiere

poner al día una zona que ha sufrido muchos años de abandono, en la que queremos intervenir muy seriamente desde el Ayuntamiento para que deje de ser un entorno tan deteriorado”.

No pretendo hacer crítica alguna a la medida. Si es preciso limpiar, se limpia, por razones

de salud y seguridad sanitaria pública, ¡faltaría más!, pero permítanme una pequeña

reflexión sobre los términos “mucho”, “tiempo”, “abandono”, “sufrir”.

¿Porque cuántos son “muchos años de abandono”? ¿Dos, cinco, nueve, uno, catorce? De

sobra sabemos que el término “mucho” es relativo y que lo único cierto es que significa lo

contrario de “poco”. Lo explican las matemáticas y el sentido común. Tanto, que cuando

un niño en edad infantil debe aprender, por primera vez, dicho concepto, se le representa

en ejemplos concretos, y únicamente bajo dos opciones (mucho, poco) para que

diferencie, porque si no es una, es la otra. A la fuerza.

Puede haber en las palabras empleadas por el político, un toque inadvertido de

apercibimiento hacia quienes -a su juicio- son responsables anteriores de un abandono

ancestral que ahora sale a paliar, ¡por fin!, un ayuntamiento sensible bajo su mandato.

¿Quienes? ¿Los gobernantes o los vecinos? La crítica velada parece señalar a los

primeros, sin distinción, bastante más identificables que los segundos. Éstos últimos

siempre son más y nombrarlos con nombre y apellidos constituiría todo un exceso. O un

imposible. Porque, además, votan. Y así es cómo, de repente, un problema de limpieza en

una zona ocupada por unas personas concretas -que sin duda han intervenido en él,

generándolo- pasa a “constituir” (según la frase) un problema de abandono de toda una

barriada por parte de “otros”.

Yo comprendo que cuando se hace gestión, se la quiera realzar con afirmaciones

autoelogiosas. Pero para eso no hace falta denigrar todo lo anterior sin distingos. Porque

además, generalizando de ese modo, se alimenta y engorda un reiterado estereotipo que

a su vez nutre a un cliché denigratorio -y sin matices- de la zona. Así también se puede

contribuir a la etiqueta de marginalidad de un barrio y de todos sus habitantes, cuando

realmente se trata, en este caso, de la falta de civismo y de limpieza de unos cuantos. Y

sucede que una vez establecido el bucle ya no hay salida ni redención para los

damnificados. Resolvemos la ecuación hablando de la supuesta impericia o dejadez de

unas personas, para no tener que fustigar (metafóricamente hablando) en público, a los

verdaderamente responsables del desaguisado. De paso, y con cargo al contribuyente,

nos hacemos cargo de unas reiteradas faltas de civismo. Las de quienes llenan de basura

los espacios colectivos, atascan, obturan, etc. Como si hacer todo eso fuera la

normalidad. Hay cosas que no cambian.