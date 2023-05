Somos Cáceres avalará el 20% de la compra de viviendas de hasta 240.000 eurospara residentes en Cáceres

Comparte en redes sociales

Si alcanza representación en el Ayuntamiento de

Cáceres, el partido político Somos Cáceres avalará, a

través de su programa multisectorial “Quiero vivir en

Cáceres”, el 20 % del valor de compra de viviendas de

hasta 240 000 euros para la adquisición de viviendas.

La medida permitirá acceder a una hipoteca a todas

aquellas personas que se encuentran en situación de

poder solicitar una hipoteca, pero no cuentan con los

ahorros suficientes para poder aportar ese 20 % del

precio de la vivienda que actualmente exigen

adelantar las entidades bancarias.

Raquel Iglesias, candidata a la alcaldía de Cáceres,

manifiesta que: “fijar población en nuestra ciudad es

una de las prioridades del programa electoral de

Somos Cáceres y, además de la necesidad de generar

empleo, garantizar el acceso a la vivienda es un factor

que indudablemente contribuirá muy positivamente al

aumento de población en Cáceres”.

Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos

entre los que se encuentran acreditar una residencia

continuada en la ciudad durante al menos cinco años,

que la vivienda a adquirir sea destinada a vivienda

habitual, no ser propietario de ninguna otra vivienda o

que el precio del inmueble no supere los 240 000 euros.

Sin embargo no hay límite de edad para acceder al

programa.

“La propuesta electoral de nuestro partido para la

ciudad de Cáceres, se adapta a las necesidades

reales de la ciudad, con actuaciones estructurales y

organizativas para atajar los serios problemas que

atraviesa nuestra ciudad. Un programa serio,

compensado y realizable que pondrá a Cáceres a la

altura de las ciudades del siglo XXI”, concluye Raquel

Iglesias.