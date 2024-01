Soraya Arnelas encuentra consuelo en la música tras la pérdida de su tercer hijo

La cantante extremeña Soraya Arnelas está atravesando una de las etapas más difíciles de su vida tras la pérdida de su tercer hijo. A pesar de haberse mantenido alejada de la vida pública durante algunos días para recuperarse, poco a poco está retomando su rutina y ha compartido cómo se siente en estos momentos difíciles.

Arnelas ha agradecido los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido durante estos días, y ha destacado la importancia de compartir y hablar sobre estas experiencias, lo cual, según ella, acelera el proceso de curación. “Es increíble la cantidad de historias que he leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros”, ha dicho la cantante.

En medio de esta situación complicada, Soraya ha encontrado refugio en su trabajo. Está centrada en crear nueva música e incluso está preparando una gira que inicialmente no estaba prevista. “Aunque estoy un poco ausente en redes, en estos días estoy muy activa trabajando en nuevas canciones y nuevas composiciones”, ha compartido.

Esta decisión es muy significativa, ya que inicialmente Soraya no tenía pensado embarcarse en una gira por España. Sin embargo, parece que la difícil situación que ha atravesado la ha llevado a tomar la decisión de hacerlo. No hay nada como refugiarse en la pasión que uno tiene por la música para sobrellevar lo que le ha ocurrido. Esto no solo le mantendrá la mente ocupada, sino que también le permitirá reunirse con sus seguidores y fans más fieles y sentir su cariño.

Soraya Arnelas se siente fuerte y agradece a todas las personas que la han apoyado: “Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo, no nos molestáis, nos agrada muchísimo que nos sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas, a mi marido y a mí”, concluye la cantante en su reaparición.