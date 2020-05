Un cascabel para el gato

He pensado que quizá una consecuencia derivada de la pandemia sea la confección de

otro tipo de películas. Y no solo por la falta de dinero o de crédito para hacerlas. Ni

siquiera porque no esté clara su distribución, ahora que los formatos de las salas de cine

van a ser modificados y sus aforos disminuidos. No me llamen supersticiosa, pero tanto

mentaron a “la bicha” que al final apareció, y los terrores nocturnos infantiles se

visualizaron. Llevamos tiempo y tiempo con narraciones increíbles donde todo tipo de

malditos “hacen su agosto”, donde la sangre derramada es una constante, donde los

héroes son tan villanos, que muchos -yo al menos- me las veo y deseo para encontrar

una buena historia sin ñoñerías que te llegue al corazón y te haga pensar. Los efectismos

vacíos debieran ser solo para los tontos necesitados de emociones fuertes.

Con las series es otra cosa. Hay de todo, buenas y menos buenas, hasta malas. Dicen los

entendidos que son mejores para hacer, al no exigir tantos medios, mucho más fáciles de

distribuir y por supuesto de ser vistas, por medio de plataformas creadas al efecto.

Resultan más actuales y próximas. Durante la cuarentena se han publicitado muchas,

unas las he visto y otras no. Me enganché, adrede, a una de autoría turca, una especie de

novela rio, un tanto previsible, donde a los personajes les ocurre de todo pero que permite

no hacer sufrir al espectador, pues el “bueno”, al final, siempre se alza victorioso y lúcido.

Su valor esta en los intérpretes, excelentes en sus cometidos, cubiertos de las múltiples

facetas del ser humano.

Me pregunto que ocurrirá en las ciudades pequeñas, rutinarias y dicharacheras, cuando

empiece realmente la vuelta atrás para volver a nuestras vidas de antes. Debido a la

epidemia, se ha cancelado prácticamente todo, salvo las ayudas y las restricciones y

ahora habrá, en cierta forma, que volver a empezar. Puede que haya quien crea que

retornar a un punto es como cuando se enciende una luz apagada, que basta con tocar

un interruptor. No será así. Los usuarios no llegarán demasiado pronto, la oferta no será

demasiado vistosa, el dinero no correrá por las calles…

¿Que cabe hacer desde los entornos públicos y privados? Es difícil decirlo. Puede que el

sistema esté algo anquilosado, como los cuerpos físicos después de días sin ejercicio

diario, sin interconexión directa con otros. Habrá que crear un ritmo de actuación que vaya

más allá de lo básico y rutinario, y para ello es necesaria la iniciativa privada de todos los

sectores intervinientes en el progreso propio de cada lugar. Enfrascadas las

administraciones en el aspecto sanitario y de prestación social, no parecen haber previsto

ninguna expectativa común (más allá de recuperarse) para reiniciar este tiempo después

de la crisis. Siendo conscientes de que el peligro no ha pasado, pues el virus sigue aquí.

Gobernar exige inmediatez en la acción pero también referencias a lo lejos en el

horizonte, que obliguen a avanzar. Lo segundo no todo gobernante lo tiene y la propia

inercia de los lugares no es suficiente para producir los cambios necesarios; se necesitan

estímulos clave, aunque a veces estos no sean entendidos por algunos vecinos. La

controversia entre lo común y lo no común en un sitio concreto y su percepción clara por

los gobernados -parte activa de todo proceso- significan fuentes seguras de desarrollo. La

pregunta del millón es quien le pondrá el cascabel al gato.