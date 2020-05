UN GOBIERNO ROTO, UN PAÍS ESPERAZANDO

El actual Gobierno de España está roto, no hay propaganda ni operación de encubrimiento que lo oculte; los comunistas y separatistas, todos los anticonstitucionales que lo sustentan están a sacar tajada del derribo. Unidas Podemos está a lo que está con sus degradantes teorías impositivas ¿ a favor de las clases populares ? que han llevado anteayer al PSOE a firmar un bochornoso documento nada menos que con Bildu, y es que este PSOE como partido político democrático, constitucionalista y moderado está desnortado. Nunca debió quien puede ser así definido pactar con quienes pretenden romper el consenso constitucional, bien para imponer un régimen dictatorial, los comunistas, bien para trocear España, los separatistas. No podemos olvidar que donde los primeros han alcanzado el poder han desaparecido las libertades básicas de los ciudadanos, situación que persiste en China, Cuba, Korea o Venezuela; y donde los segundos han alcanzado sus objetivos se ha sufrido destierro y privaciones; en ambos casos con baños de sangre y genocidio generalizado, véase Yugoslavia no hace tanto tiempo.

El PSOE, secuestrado por un farsante, plagiador y mentiroso, ha puesto por delante el afán de poder y de venganza en una visión sectaria de la sociedad del mal llamado doctor en economía; y ha olvidado que es un partido político democrático, constitucionalista y moderado, homologable a todos los partidos socialdemócratas europeos, y que ninguno gobierna con el comunismo. También ha olvidado que en nuestro país y también en todos los de Europa existe otro gran partido político democrático, constitucionalista y moderado, homologable a todos los partidos populares europeos, con el que gobierna en coalición en buena parte del continente.

España necesita la gran coalición, ante la pandemia y la necesidad de recuperación democrática, con urgencia y por higiene institucional. No seremos verdaderamente europeos a efectos políticos mientras populares y socialistas no se presten a ello, de lo contrario quizás Franco tenía razón y los españoles somos diferentes. Quien quiera seguir siendo sectario, a la derecha o a la izquierda, y hablar con desprecio prepotente de la izquierda o de la derecha, tiene opciones; a la derecha o a la izquierda. Es mucho más lo que une a un socialista y a un popular que lo que une a los primeros con el comunismo y a los segundos con el fascismo, vístanse los totalitarios con el ropaje que quieran.

Pedro Sánchez está incapacitado para esto porque en lo más íntimo, su cualificación personal, ha engañado y plagiado; y quien es capaz de hacer esto con lo propio, que no será capaz de hacer en lo público. Rodeado de una corte de aduladores y vividores de la política, criados a sus pechos y dependientes en la supervivencia salarial de su pervivencia, no le dejarán rectificar; y es dudoso que él quiera, sectario como es. ¿ Y los barones? callados, siempre callados, da igual donde gobiernen y estén esquilmados como están sus territorios y sus gentes, mucha pasando hambruna. Pero hay partido, hay PSOE y habrá una revolución democrática para acabar con una situación insostenible porque sencillamente una situación de excepcionalidad como la que vivimos no se puede afrontar con 120 diputados.

Acaben con la política de oportunidades y busquen los partidos, políticas de Estado; despidan a los políticos que han hecho de la política su modus vivendi, Pablo Casado y Pedro Sánchez son vivos ejemplos de ello, y busquen a quien venga al servicio público a dar y no a recibir. Páguese la política como merece y veremos aparecer una nueva generación de personas que afrontarán ésta noble dedicación desde su formación, experiencia y capacidad demostrada con anterioridad. No puede ser que un Presidente del Gobierno no gane ni 100.000 euros al año, salvo que sea un salario para incapaces e indocumentados respecto a tan importante responsabilidad, no se explica; salvo como un magnífico refugio para quienes no han hecho otra cosa en la vida que medrar en las escalas intermedias de un partido político. Este es el mal que nos corroe y buena parte de la explicación de lo que nos pasa.

Mientras no arreglemos estas cosas, mientras una gran coalición no afronte reformas estructurales decisivas, la primera la de la Ley Electoral, mientras el PSOE no comprenda que su mejor aliado es el PP y el PP entienda lo mismo respecto al PSOE seguiremos mal. Tan mal que es de comprender que los holandeses no quieran darnos dinero para el desempleo sabiendo que necesitándose trabajadores en el campo, el subsidio hace más atractivo el quedarse en casa que trabajar… y además que pague Europa. Nuestras vergüenzas están al descubierto, es hora de taparlas… comiencen las grandes coaliciones en los pequeños gobiernos, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las autonomías provoquen un efecto dominó imparable, es lo mejor para España y para los españoles.

Y por último, ya que hacemos público nuestro criterio en un medio de comunicación, hágase una prueba: Publíquese la fake news ( falsa noticia ) de la constitución de un gobierno de gran coalición y véase el resultado en la Bolsa y en los foros de inversión, en los índices de solvencia-país, y en lo más importante, en la confianza de la gente en la calle. Está escrito: lo mejor que nos podría pasar.