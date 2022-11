Un hombre, con antecedentes por violencia de género, mata a su pareja en Valencia de Alcántara

Hace unos minutos, ha habido una concentración a las puertas del ayuntamiento de la localidad alto extremeña para manifestar la condena por tal suceso contra una de las mujeres del pueblo.

El recién nombrado delegado del Gobierno en Extremadura, francisco Mendoza ha señalado que la víctima estaba incorporada al sistema VIOGEN, de protección por violencia de género, al haber sido denunciado el homicida hace unos meses pero que su caso había sido archivado «posiblemente por la retirada de la denuncia». No obstante, la Guardia Civil seguía vigilando, pero no se observó ningún elemento que exigiera una actuación preventiva por parte de los No hay querencias ha recalcado.

Hay que reseñar que la pareja tiene un bebé de catorce meses que hasta que la familia se haga cargo del mismo está bajo la tutela de la Junta de Extremadura.

El ayuntamiento de Valencia de Alcántara ha decretado tres días de luto.

Con este asesinato, son trece las mujeres que han fallecido en Extremadura por violencia de género desde que hay registros.