¿Una región de turistas?

Las alabanzas, sin duda merecidas, a la inauguración de un par de hoteles en zonas

rurales, me ha traído a la memoria un hecho que yo misma viví hace unos años.

Como resultado de un golpe repentino en mi salud resolvimos pasar unos días de

descanso -sin alejarnos demasiado de nuestro lugar habitual de residencia- en un hotel de

la región. El sitio era, y es, bellísimo y las atenciones fueron inmejorables. No soy de ir por

ahí presentándome a todos, como paso previo a cualquier gestión, y aquí tampoco lo hice,

pero Extremadura es un territorio pequeño y me reconocieron, aunque, profesionales, no

me lo hicieron notar. Solamente al salir, para volver a casa, el Director vino a despedirnos

indicándonos que sabía quien yo era, nos dió efusivamente las gracias por haber pasado

unos días con ellos, deseándonos lo mejor.

Es verdad que descansamos, yo particularmente, y que el contacto con la naturaleza fue

de una inmersión total, sol, agua, buenos alimentos, lecturas interesantes, piscina, spa…

todo ello me vino muy bien. Lo aburrido eran las tardes, cuando querías conocer la tierra

que te rodeaba y no había nada para poder conocer porque los pueblos de los

alrededores estaban cerrados, casas, personas mayores sentadas a las puertas de las

mismas, calles estrechas y ya. Bellos paisajes para delicia de la vista y…poco más.

Puede que todo haya cambiado en la zona, no lo sé porque no he vuelto a alojarme allí, y

si ello así fuera, ruego que me disculpen, pero de mi propia vivencia de entonces me

quedó la certeza de que, si se quiere atraer al turista y hacer que regrese, se necesitan no

solo los recursos extraordinarios de un buen hotel. Porque el viajero que quiere vacación

va habitualmente acompañado de amigos o familia y necesita algo más. Y si tiene niños

pequeños, ni te cuento.

Extremadura es una región ruralizada que tiene un gran medio natural. Cuando viajas por

ella, el alma se ensancha en plenitud, pero la realidad es pragmática, tozuda y solo con

los viajeros endógenos no evolucionará. Porque es pequeña en número de habitantes ,

necesita atraer a los de fuera no rurales y puesto que los precios no son bajos, precisa

ofrecer algo más que senderos para caminar. Y debe elegir, si pierde la intimidad del

espacio protegido, que es una gran baza, para que la visite mucho más público, o la

mantiene a costa de restringirlo.

Está claro que habría que trabajar por un equilibrio sensato. El éxito de los lugares

especialmente demandados por el gran público, en Andalucía por ejemplo, se basa en la

oferta, no solo de luz y playa, sino de restaurantes de diferentes precios y productos,

buenos lugares de entretenimientos para niños y mayores, pistas deportivas y un buen

comercio. Por citar sólo algunas de las cuestiones turísticas más demandadas por la

mayoría. No disponer de ellas condiciona la llegada de muchas familias con hijos de

diferentes edades e incluso de pandillas de jóvenes que no saben con que llenar su

tiempo, sobre todo en verano, si aspiran a dejarse ir en la indolencia estival de baños,

cervezas y copas por la noche.

El turismo masivo, si es que se quiere, requiere (en mi humilde entender) buenas

infraestructuras hoteleras, con buenos servicios, pero también unas buenas carreteras

para llegar, unos buenos horarios de autobuses y trenes, y ya puestos a pedir, unas

buenas instalaciones de ocio en las cercanías para disfrutar de actividad física y mental