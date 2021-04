Unidas por Extremadura denuncia el cierre de la Junta de la línea telefónica de ayuda psicológica frente al COVID

Comparte en redes sociales













Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura, ha denunciado en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura el cierre, por parte de la Junta, de la línea telefónica de ayuda psicológica frente al COVID-19.

Macías ha recordado que la línea se implantó tras presentar la formación la propuesta el 14 de enero, día en el que fue aprobada, denunciando que tras su puesta en marcha el 1 de febrero por parte de la Consejería de Sanidad en convenio con el Colegio de Psicólogos de Extremadura, “el día 17 se informó de que se suspendía ese mismo servicio, con el argumento ‘de la mejoría de la pandemia’. Nosotros hemos sido muy pesados durante la pandemia con la necesidad de atender psicológicamente a la población. No se trata de que hayan bajado el número de casos, se trata de que hay una parte de la población que está muy afectada y que no tiene recursos. Una consulta psicológica cuesta 50 euros, una sesión de una hora”, ha denunciado.

Joaquín Macías ha continuado su crítica afirmando que “no sabemos por qué un servicio que se creía necesario a principios de mes, a mediados de mes se haga desaparecer”. Para el diputado de Unidas por Extremadura este gesto demuestra ser “un síntoma de la falta de interés que se ha tomado en este caso por parte de la Junta de Extremadura respecto a la salud mental de la población”. “Nosotros vimos este servicio como esperanzador, como una reacción de la consejería a algo que habíamos pedido”, ha recalcado.

Además, Joaquín Macías, ha englobado este cierre de esta línea en una política de la Junta de Extremadura que no vela por la Sanidad Pública: “Durante esta pandemia hemos visto también el caso de la residencia en Cáceres gestionada por CEAFES, que ha sido un desastre; estamos pendiente de a ver qué pasa con el CRPS de Plasencia, que ojo, es la primera vez que hay en Extremadura un caso de que un servicio del Sistema Extremeño de Salud público pase a licitación”, denunciando que “el personal, la dirección técnica, lo que se hace y a quién se atiende forma parte del SES” y que pidieron “en enero un nuevo plan de atención mental porque el de este año se agota y estamos a finales de abril y vemos que parece que está todo solucionado”.

Por todo ello, el diputado de la confluencia ha sentenciado que “el daño que ha hecho el COVID se va a ver a lo largo de mucho tiempo, y se va a ver en distintas edades, no solo en los casos agudos sometidos a una condición de estrés, habiendo también muchos sanitarios en el SES y en el SEPAD que se ha dado de baja con ansiedad y depresión. No creo ni que ustedes tengan conciencia de este problema. O se trata ya o se van a generar problemas mayores. La salud mental necesita un planteamiento más serio y no puede seguir en estas condiciones en Extremadura”.