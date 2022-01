Unidas Por Extremadura pedirá explicaciones a Vara por otorgar, de nuevo, a dedo el servicio de ambulancias

Comparte en redes sociales













Unidas Por Extremadura preguntará en el próximo pleno al presidente Vara por el nuevo contrato del servicio de ambulancias por considerar que el gobierno de Fernández Vara lo ha otorgado “a dedo”. Así lo ha afirmado la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Portavoces, donde se ha fijado el orden del día de la sesión plenaria.

De Miguel ha explicado que Unidas Por Extremadura puede entender que el año pasado, tras el abandono de Tenorio, y debido a la urgencia, se hubiera optado por un contrato de emergencia. “Pero este año no entendemos que se siga dando a dedo –ha dicho- porque estamos hablando de un servicio que cuesta 200 millones de euros durante cuatro años”.

La portavoz ha insistido en que la apuesta de su Grupo Parlamentario sigue siendo la gestión pública del servicio de transporte sanitario terrestre, pero ha advertido, sin embargo, que “hay una gran escala de grises” entre esa gestión pública, “que ya están desarrollando otras comunidades autónomas, socialistas”, ha puntualizado, y el otorgar contratos “a dedo”, “al más puro estilo Ayuso”, ha insistido.

De Miguel ha añadido que el nuevo contrato del servicio de ambulancias sigue sin garantizar la calidad del servicio, sigue sin respetar las condiciones laborales de los trabajadores y, además, mantiene los recortes de ambulancias de soporte vital básico en las zonas rurales, “que son precisamente las ambulancias que salvan vidas en los pueblos”.

Por otro lado, De Miguel ha aprovechado para cuestionar la decisión del gobierno de Fernández Vara de no dar información diaria del número de contagios por Covid-19 en la región. Para la portavoz esto puede deberse a dos cuestiones: la falta de voluntad de transparencia del gobierno o el reconocimiento de la incapacidad de contabilizar el número de contagios “debido a la saturación de la atención primaria”. “Cualquiera de las dos opciones -ha dicho – nos parece lamentable”.

La también presidenta del Grupo Parlamentario también ha informado que Unidas Por Extremadura preguntará en el próximo pleno por las medidas que va a poner en marcha la Junta de Extremadura para garantizar la accesibilidad financiera a las personas mayores porque han constatado que cada vez más las entidades bancarias están reduciendo la atención personalizada en las oficinas. “Esto provoca que, hoy, por ejemplo, que es día de cobro de pensiones -ha dicho De Miguel- muchos mayores no puedan cobrarla si no se manejan con un cajero automático, que es la gran mayoría”.

Restricciones Covid en la Asamblea

De Miguel ha explicado, por último, que Unidas Por Extremadura no defenderá más iniciativas en el pleno debido a las restricciones impuestas por el Covid en la Asamblea, “que cercenan el trabajo de los grupos minoritarios”.

La portavoz ha sido especialmente crítica con estas restricciones porque asegura no entender que existan en la Cámara regional “cuando no hay ninguna restricción por parte de la Junta de Extremadura para realizar ninguna otra actividad, ni pública ni privada”. “Parece -ha asegurado- que los únicos que no pueden contagiarse en esta comunidad son los diputados”.