Vara aboga por vincular una figura tributaria al gasto sanitario

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este viernes por vincular una figura tributaria al gasto sanitario, para dar cumplida respuesta a la situación actual.

Así lo ha expresado en la XXI Conferencia de Presidentes, que ha tenido lugar en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde ha indicado que esa figura tributaria es necesaria, ya que los gastos han crecido de forma notable de la misma manera que han descendido los ingresos.

“La ciudadanía española entiende en estos momentos que la salud es un servicio público, no solo fundamental, sino absolutamente imprescindible”, por lo que “se tiene que mantener y no admite recortes ni prórrogas”, ha aseverado.

“La salud en estos momentos es el instrumento que más nos garantiza y nos facilita la salida también de la crisis económica y de la crisis social”, ha indicado el presidente, por lo que ha señalado que es necesario “hacer un esfuerzo” de tal forma que “alguna de las figuras tributarias que tenemos, pudiera vincularse con la respuesta sanitaria” para hacer frente a la pandemia.

En relación con los Fondos de Reconstrucción, el líder del Gobierno regional, ha explicado que se deben acordar los criterios para un reparto justo de los mismos y que esto se hará en la comisión que se va a crear al respecto el próximo mes de septiembre. “Estos fondos tienen que ir dedicados a la nueva economía, que no puede generar los errores de la vieja economía”, ha sentenciado.

Sobre la evolución de la pandemia en España, ha indicado que estamos en un momento en el que el aumento de casos está clarísimamente vinculado con la movilidad, “es la movilidad la que está marcando la realidad de los datos en todo el país”, siendo muy importante el comportamiento individual de los ciudadanos y las medidas que se tomen por parte de los diferentes Gobiernos Autonómicos y del Gobierno central.

El presidente de la Junta de Extremadura ha pedido un compromiso de lealtad a todos los líderes regionales para “no jugar con la información relativa a las vacunas”, ya que estas se deben comprar como España y como Europa, trabajando juntos para el acceso a la vacuna. “Con este tema no se puede jugar, si alguna compra vacunas por su cuenta sería faltar al pacto de lealtad”.

Por último, el jefe del Ejecutivo regional, ha puesto en valor la importancia de las conferencias de presidentes, ya que “es un instrumento que nos permite a los unos aprender de los otros y discutir sobre la visión que podemos tener en cada momento de las cosas, porque esto es una foto que no es para nada fija.”

“Teniendo problemas muy parecidos, debemos de tener respuestas muy parecidas y debemos aportar lo mejor de nosotros mismos,” ha concluido.