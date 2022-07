Vara afirma que sigue pensando que Griñán es la «misma buena persona» que antes de confirmarse la condena por los ‘ERE’

Comparte en redes sociales

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 26 Jul. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que sigue pensando que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán es la «misma buena persona» y el «mismo buen español» que antes de confirmarse la condena por el ‘caso ERE’.

Cabe destacar que el Supremo (TS) ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

«Con la confianza lógica y el respeto y acatamiento de la Justicia yo sigo pensando que Pepe Griñán es la misma buena persona, el mismo buen padre, el mismo buen abuelo, el mismo buen español que era antes de la sentencia. Nada de eso va a cambiar respecto a la opinión que tengo sobre él», ha aseverado a preguntas de los medios.

Así, ha insistido en que acata y respeta el fallo, aunque ha dicho que puedo no entenderlo. «En cualquier caso la sentencia está ahí y hay que respetarla, pero que a mi esa sentencia no me cambia el concepto que tengo de Pepe Griñán porque lo conozco desde hace mucho tiempo y sé perfectamente cómo es», ha sostenido.

Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en Fregenal de la Sierra (Badajoz), donde ha visitado el Complejo Astronómico ‘Entre Encinas y Estrellas’.