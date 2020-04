Vara apela a la unidad para hacer frente a la pandemia de coronavirus

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha vuelto a apelar este domingo a la unidad resaltando que “tenemos la obligación personal, moral y ética de poner en común lo que nos une y no lo que nos separa”.

En este sentido, Fernández Vara se ha referido a “ese clamor de alcanzar un acuerdo que no oímos, porque la gente está confinada en sus casas, pero que sí sentimos” y, además, ha advertido que “la ciudadanía no perdonará a aquel que no arrime el hombro para lograr un Pacto de Estado” frente a la crisis del coronavirus.

Ha recordado que los Pactos de la Moncloa firmados en el año 1977 conllevaron a un acuerdo económico porque hubo un pacto político y en estos momentos, ha sostenido, toca de nuevo renunciar a lo que diferencia porque “esto no es un ya veremos, esto es lo lograremos si somos capaces de entender que este es el momento más importante de la vida política de cada uno de los que nos dedicamos a esto”.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones tras la conferencia de presidentes mantenida esta mañana donde ha indicado que le ha trasladado al presidente del Gobierno de España la necesidad de “empezar a hacer ya la lucha en paralelo contra el coronavirus y la fortaleza de la unidad de acción.

Ante el anuncio del Gobierno de España de solicitar al Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma, Fernández Vara ha destacado que el apoyo ha sido “unánime” por parte de todos los responsables autonómicos.

Además, ha avanzado que apoyarán “al cien por cien” al Gobierno de España en todo lo que tiene que ver con “esa Europa que ahora no nos puede fallar” en estas circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de coronavirus, así como en todo lo relacionado con los eurobonos y en la puesta en marcha de un mecanismo de mutualización de la deuda.

Por otro lado, Fernández Vara ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que “no tomen decisiones conservadoras respecto a la salud y acudan al médico si sienten dificultades”, tras percibirse una disminución en la afluencia de pacientes a las consultas médicas por otras patologías porque “para ello está el sistema de salud y para ello está lo suficientemente preparado”.

En cuanto al material de protección sanitario, ha asegurado que Extremadura recibirá hoy 40.000 FPII y 36.000 mascarillas quirúrgicas y a lo largo de la próxima semana llegarán 20.000 test rápidos.

Por último, el presidente extremeño ha abogado por “ese gran pacto de nueva fraternidad, de concordia, de cercanía y de proximidad” para superar juntos esta crisis provocado por el coronavirus.