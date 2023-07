Asimismo, el actual jefe del ejecutivo extremeño en funciones ha señalado que no va a haber ningún problema con los proyectos industriales interesados en Extremadura.

Vara ha sido entrevistado en canal Extremadura y ha indicado que está a disposición de María Guardiola » en lo que necesite, las horas que necesite y los días que necesite» para añadir que «Yo creo que hay muchas cosas que irán en los papeles que se entreguen al gobierno entrante, pero hay otras que las tenemos que hablar, que son también importantes para saber esas cuestiones que uno percibe de la realidad y algunas claves que yo creo que le pueden ayudar».

«En lo político pues deseo que cuanto antes pierda pero en lo personal le deseo todo el éxito del mundo, porque creo que su éxito será el éxito de los extremeños», ha resaltado Fernández Vara, para insistir en que «Yo este mes y pico desde las elecciones me he dedicado expresamente a hacer una ronda con todos ellos para trasladarles clarísimamente que esto no es un tema de personas, que esto es un tema de oportunidades que la región ofrece y que no va a haber ningún problema. Están, yo creo, todos, casi todos, absolutamente consolidados».

Pero, sí que enfatiado en que «el único proyecto que está sin definir 100% es el de la azucarera de Mérida, y por ello señala que «Sería el único que yo ahora mismo pondría en duda. No preocupándome en exceso porque hay dos proyectos ya que ocuparían el espacio que ocupa la azucarera y que generarían bastante más empleo del que la azucarera hubiera generado. Los demás están todos vivos», ha declarado a Canal Extremadura Radio.