Vara considera que la Ley Solo si es sí debe de modificarse

En respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Popular en el pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, el jefe del Ejecutivo regional ha afirmado que, aunque la conocida ley como del «solo si es si», necesita modificarse, esta ley ha supuesto avances que antes no había.

En este punto, ha subrayado que el PP en «materia de derechos y libertades han ido siempre arrastrándose». «Votaron en contra del derecho de la mujer a decidir sobre la maternidad. No le sirvió la de plazos, la de supuestos, no le servía nada. Se han estado escondiendo detrás de los jueces toda la vida. No les servía que la gente que se amaba se pudieran casar entrando por la puerta grande de las iglesias civiles, querían que se uniera pero sin ser matrimonio».

En relación con los derechos de las mujeres, el presidente extremeño ha indicado que «ahora nos hemos enterado que ustedes a las mujeres le otorgan derechos pero que no sean fundamentales». ¿Por qué le piden tantos fundamentos a los derechos de las mujeres y no a los de los hombres?, se ha preguntado Fernández Vara. Además, ha aseverado que «utilizan este tema para hacerme daño a mí, para erosionar y para dividir, no porque les preocupe, porque nunca les preocupó».