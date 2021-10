Vara convoca a la militancia a mejorar los resultados electorales ” no para ganar más, sino para servir más y mejor”

Comparte en redes sociales













Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura, ha convocado este domingo a la militancia socialista a “salir a las calles para mejorar los resultados electorales de 2019, no para ganar más, ni mandar más, si no para servir más a los extremeños y extremeñas”.

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en el acto de clausura del 13 Congreso Regional al que ha asistido el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En su intervención, el líder de los socialistas extremeños ha afirmado que el lema de esta cita ha sido #NuestroMomento, ya que “es la consecuencia de una reflexión del partido y que tiene mucho que ver con lo que os pido que saquemos de aquí: es imprescindible que nos entreguemos a una misión, a acometer la segunda transformación de esta tierra siendo conscientes de nuestras posibilidades”. En ese sentido, Fernández Vara ha pedido que “dejemos el lamento y el quejido, no somos menos que nadie y tenemos las mismas, si no, más capacidades que el que más pueda tener. El PSOE de Extremadura está ya trabajando para que en mayo de 2023 saquemos aún mejores resultados que en 2019 y no para mandar más, sino para transformar más, para mejorar más, para romper las inercias y las rutinas seculares”.

Ante de las intervenciones, la mesa del 13 Congreso Regional ha avanzado que la nueva Comisión Ejecutiva Regional ha sido respaldada por el 99% de los delegados y delegadas que han votado. Ese mismo porcentaje es el que figura en la elección del resto de órganos, Comité Regional, miembros del Comité Federal y Comisión de Ética.

El propio Guillermo Fernández Vara ha afirmado en su intervención que, con estos resultados, los socialistas tienen la responsabilidad de que la vida de la gente “esté influenciada por la capacidad que tengamos de acertar, pero no nos tiembla el pulso por asumir responsabilidades, como se está demostrando con las dificultades de los últimos meses. Ésa es la fortaleza de este partido. Por eso, nos hemos regalado estos congresos para estar juntos, hablar con tranquilidad, vernos, llorar…”.

Fernández Vara ha avanzado que Extremadura es la “región que llegó 150 años a la revolución industrial pero hoy tenemos los proyectos más maduros de la nueva revolución. Eso no es futo de la casualidad, somos una región que mira hacia adelante y en ello Extremadura va a estar muy presente”. Además, ha explicado que “es muy importante tener la mente muy abierta y la cultura es la que nos hace libres, es la cultura la que nos permite conocer el verdadero significado de la palabra libertad”.

El líder de los socialistas ha reclamado que la transformación digital llegue a todas partes, porque así “todos tendremos las mismas y solo dependeremos del talento, es decir, lo que venimos buscando en esta tierra muchos años. Solo hay que buscar el talento. Por eso, debemos impulsar la formación profesional como una solución para dar respuesta a la demanda de empleos que va a haber en los próximos años”. Con respecto a la vivienda, ha pedido que en los próximos congresos “decidamos que la quinta pata del estado del bienestar sea la vivienda: crear el escenario suficiente para no dedicar el 25% de sus ingresos a pagar su casa. Eso se puede hacer, como ya hemos hecho en Extremadura”.

El líder de los socialistas extremeños ha reconocido que “las cosas no se consiguen por dar muchas voces. Hemos conseguido más fondos para Extremadura, cuando hay un gobierno amigo de Extremadura en Madrid como ocurre ahora, vienen 500 millones de euros más de los fondos europeos. Sánchez es amigo de Extremadura, está muy pendiente de nuestro futuro. Por eso confío en ser capaces de desarrollar todos los objetivos que tenemos”.

Por último, ha pedido que la armonización fiscal sea aplicar el sentido común a la política fiscal. Hay que construir un país los que quepamos los que tenemos todas las rentas y hay que armonizar para que el resultado final no sea injusto. Ha declarado que “no soy de frentismos, la palabra diálogo es la única posibilidad para entendernos. Necesitamos una España fuerte, eso no debilita a los territorios, solo así seremos un país más justo y más libre”.

Por su parte, Pedro Sánchez, ha afirmado que “la gran razón de ser del PSOE es gobernar para las mayorías sociales, subir el salario mínimo, las pensiones, las ayudas para los jóvenes, y ha logrado las conquistas civiles, los avances sociales y los derechos y libertades que hoy tenemos, le pese a quien le pese aquí está el PSOE, no nos escondemos”.