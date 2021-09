Vecinos de Badajoz denuncian al Ayuntamiento por el desamparo de los gatos de la ciudad

Comparte en redes sociales













La situación es crítica en todas las colonias de la ciudad y peligran unos 50 gatos por unas obras que comenzarán este mes de septiembre.

Varios vecinos de Badajoz que se encargan de la manutención de colonias de gatos a nivel personal y sin ninguna ayuda quieren sentarse a dialogar con el ayuntamiento para que tome cartas en el asunto.

Está en peligro la vida de unos 50 gatos en diferentes colonias por el inicio de obras en la zona de Huerta Rosales. Van varios meses intentando hablar con los responsables dentro del ayuntamiento acerca de este tema y no han dado respuesta alguna, ni por parte de urbanismo ni protección animal.

Ante el inminente inicio de las obras, recurrir a la difusión mediática es la última opción para que la Ciudad de Badajoz haga algo.

Este no es el único problema, ya que después de que el ayuntamiento haya aprobado el “Programa para el Control y Gestión de Colonias Felinas Urbana”, no se ha detectado que se esté haciendo nada al respecto. La principal actividad del programa es la de “CER” (Captura-Esterilización-Retorno), cuya implantación ayudaría al censo, cuidado, gestión y control de las colonias felinas, evitando su proliferación y el aumento continúo de futuras camadas.

Por último, se denuncia que no hay ningún plan para la acogida y cuidado de gatos que no están adaptados a la vida callejera y toda acción está financiada y gestionada con el propio dinero y tiempo de particulares. Incluso la gatera que la gente confunde al estar dentro del Centro de Protección Animal, no recibe ningún tipo de ayuda de instituciones como el ayuntamiento de Badajoz.

” Se ruega que antes que comiencen las obras, se pongan a salvo a los gatos que están en una zona de peligro inminente. Para evitar en el futuro situaciones similares, que el ayuntamiento tome medidas en el control de los gatos lo antes posible para que la solución sea más fácil y sencilla”, se indica en un comunicado.