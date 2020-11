Y MONAGO ESTÁ DISPONIBLE, CLARO….

Comparte en redes sociales













Monago dice que está a disposición del partido…para quedarse claro está. Curiosa evolución la de la forma de gestionar el partido. Cuando había que llegar había que renovar, no servía otra cosa, ahora que he llegado, ahora que llevo lustros y que he desperdiciado la mejor ocasión que vieron los siglos casi desde Lepanto -la obligación política de consolidar un gobierno de carambola sustentado por Izquierda Unida para hacer de esta región otra Autonomía Popular- dice que hay que considerar la experiencia, vamos que ahora como le toca a él no quiere que le renueven.

El asunto es tan patético que no da para más, un partido anquilosado en el puesto, en la nómina y en “le rendez vous” al líder cuasi eterno…porque aquí se renovó a Camisón, a Ramallo, a Barrero, a Floriano, pero a mi virgencita que no me toquen, que me dejen como estaba y por muchos años.

Así todos contentos, los míos en nómina y perdiendo, que gobernar es un incordio y se cobra lo mismo, el partido en manos de profesionales de la política -que no de profesionales en la política- que en su abrumadora mayoría no han hecho otra cosa que vivir del presupuesto público y que irían al paro directamente si pierden la poltrona y las Capitales de Extremadura perdidas, excepto Badajoz, que está tiritando. Pongamos un ejemplo y luego otro. ¿Cuántos años lleva Fragoso sin dar clase de economía? ¿Se ha reciclado en estos años como profesor? ¿Sabrá qué explicar cuando deje de ser Alcalde? ¿Recordará por donde se entra en la Facultad? La respuesta es más sencilla, que todo quede entre amigos, ahora experiencia, que peinamos canas, antes -pipiolos- renovación, para llegar y quedarnos. ¿ Y el de Quintana ?..¿ Se imaginan ustedes al Sr. Monago de bombero, o de ejerciente en le Derecho? ! Ay, la política, qué malina es, cuanto engancha, cuanto fascina, cuanto mola, cuanto nos da,…, ay!.

En fin, poco importa el PP de Extremadura a nivel nacional. Tuvo una oportunidad -consolidar un gobierno- y la tiraron por la borda (en cualquier empresa privada se cesa al responsable por mucho menos) pero si las cosas siguen así: experiencia para que yo me quede, que es lo que toca, Casado poco tiene que rascar en esta tierra, al menos de momento y clar0,o con estas alforjas populares ya me dirán como se lo ponen a otros, a huevo, o sea…