20 asociaciones médicas y ciudadanas piden prohibir de urgencia el humo en la hostelería

Más de 20 asociaciones médicas, científicas y de derechos civiles han suscrito el manifiesto promovido por Nofumadores.org que reclama acabar con el humo en la hostelería ante la posibilidad de contagio de COVID-19.

El manifiesto, dirigido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la presidencia del Gobierno, reclama una acción legislativa “valiente, contundente e inmediata” de Gobierno y oposición para reducir las 55.000 muertes anuales por tabaquismo y ayudar a controlar la gravedad del COVID-19.

“Si la población está obligada a llevar mascarilla al salir de casa, los fumadores no pueden estar exentos de cumplir con su parte en el esfuerzo colectivo. Hasta el momento, las simples recomendaciones no han hecho mella en la industria tabaquera ni han dotado de verdaderas medidas legales que permitan reclamar no ser expuestos a un humo que ahora podría matar doblemente”, comenta la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

Desde el comienzo de la pandemia del SARS-CoV-2, los estudios han ido relacionando primero la mayor probabilidad de agravamiento de la enfermedad en fumadores a través de la expresión de la expresión de la enzima ACE-2 en los pulmones. En los meses siguientes, diversas sociedades científicas españolas como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la OMC (Organización Médica Colegial), la SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) y el CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo) han elaborado sus propios informes donde coinciden en recomendar no fumar en terrazas ni espacios públicos ya que “al fumar y exhalar el humo, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosas”.

La propia Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud recomienda evitar el consumo de tabaco en ambientes comunitarios y sociales, en el que las terrazas de los establecimientos hosteleros están incluidas. “Sin duda, ha llegado el momento de plasmar dicha recomendación en un Real Decreto”, insiste el manifiesto al respecto.

Todos los firmantes del manifiesto coinciden también que que la declaración de terrazas de hostelería como espacios libres de humo debe ampliarse a todos los lugares públicos donde se aglomera gente: playas, paradas de autobús, entradas de edificios, espectáculos y espacios deportivos al aire libre, además de prohibirse el consumo con dispositivos electrónicos en cualquier espacio público cerrado con el objetivo de evitar la exposición pasiva y la protección de la salud de la población.

Otras medidas que quieren tener en cuenta son la subida del precio del tabaco y productos relacionados y la equiparación legal en cuanto a restricciones al consumo, a la comercialización y a las limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio, de los productos asociados (vapers, tabaco calentado, cachimbas, etc) con el tabaco tradicional. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran CNPT, SEPAR, semFYC, Sociedad Española de Epidemiología (SEE), OMC, Facua y AECC.

