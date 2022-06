El festival Natural Sonora presenta su segunda edición en Navalmoral de la Mata

Comparte en redes sociales

El festival Natural Sonora presenta su segunda edición, que se celebrará

los días 16 y 17 de septiembre en el Campo Municipal de Deportes de Navalmoral de la Mata.

Encabezando Vetusta Morla, quienes, en este su único concierto

en Extremadura, estarán compartiendo escenario con Zahara y ElyElla la noche del sábado 17

de septiembre. El día de antes habrá una welcome party que contará con las actuaciones de

Ana Mena y Mix and Noise. El cartel lo completan los grupos Puerta Oeste, Wistimber y Alex

Hijo, además de los dj’s The Mad Wolves, Batidora y German.

Natural Sonora apuesta por la calidad musical en un formato más exclusivo que se aleje de los

problemas e incomodidades que a menudo caracterizan los grandes y multitudinarios eventos

estivales, proporcionando un ambiente en el que el público asistente pueda disfrutar

plenamente de la música en vivo.

El evento contará con zona de food trucks donde poder reponer fuerzas tras cada actuación.

Además, ofrecerá servicio de autobuses que conectará el festival con las principales

ciudades y pueblos de la región (Cáceres, Plasencia, Talavera, Salamanca, Trujillo, La Vera e

Ibores).

» Lo mejor de todo, sus precios dignos de una crisis por inflación. El jueves 23 de junio,

sobre las 18.00 h, lanzarán su primera oferta, que será tan sorprendente que esperan agotarla

de forma instantánea. Habrá también precios especiales para los empadronados en Navalmoral

de la Mata», se señala en un comunicado desde la organización. .