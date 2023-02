Los Agentes del medio natural se concentrarán en la inauguración de FIO, en Monfragüe

Comparte en redes sociales

Desde la Asociación Profesional de Agentes del Medio Natural de Extremadura

(APAMNEX), insisten » en la necesidad de seguir saliendo a la calle a contar a la

ciudadanía los problemas que tiene el colectivo de Agentes del Medio Natural.»

» Entre estas trabas y quizá por la que ya estamos llevando a cabo las acciones oportunas

en las redes sociales, es hacer llegar a la población extremeña quienes somos y que

funciones desarrollamos en el medio natural extremeño, ya que, a quien corresponde esta

tarea, a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, no le

interesa que se conozca nuestra labor tan necesaria.», se indica en un comunicado.

De la mesa técnica convocada el día 30 de enero » no hemos obtenido en claro nada;

no se ha firmado ninguna de las 11 demandas que llevamos pidiendo todo este tiempo y

que sabemos que son fundamentales para el buen hacer del colectivo. Somos conscientes

de que no llegarán todas a la vez, pero si queremos ver predisposición real hacía

conseguirlas. Estamos cansad@s de movimientos vanos por parte de la administración

solo cuando desde la asociación se anuncian salidas a la calle.»

De la solicitud de un stand propio para el colectivo, solicitado en el mes de

diciembre, para exponer sus funciones y dar a conocer su día a día, no hemos

obtenido respuesta. Muestra clara de que la Junta de Extremadura no quiere darnos

visibilidad.

Bien sabemos que no es del gusto de las consejerías para la Transición Ecológica

ni la de Agricultura, saber que estaremos el próximo viernes con nuestras pancartas en el

evento internacional más importante en cuanto a la conservación de la naturaleza que

tiene Extremadura, pero no vemos otro escaparate mejor para hacer llegar no solo a la

ciudadanía regional, sino a la nacional y a la internacional la problemática que tiene

nuestro colectivo.

Por ello, de nuevo, » desde esta asociación invitamos a todas las

personas preocupadas por la conservación y la protección de nuestra riqueza

natural a que nos acompañen durante la inauguración de la Feria

Internacional de Turismo y Ornitología, FIO, que tendrá lugar en el corazón

de Monfragüe, en Villarreal de San Carlos (Serradilla) el próximo día 24 de

febrero a las 10h.», finaliza el comunicado de APAMNEX.