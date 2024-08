Alvaro Martin: Son mis últimos Juegos, y esta era mi última oportunidad de engancharme a las medallas olímpicas

El atleta extremeño, de Llerena, Álvaro Martín, se mostró exultante tras conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París. Esta presea, que le faltaba en su abultado palmarés, adquiere un valor especial al ser el último tren olímpico de su carrera.

Un Oro que Sabe a Bronce

“Para mí, esta medalla es el oro que podía conseguir. Hoy, Ecuador estaba dos pasos por delante, y el brasileño Caio Bonfim me iba controlando con dos tarjetas. Al final, tuve que sufrir hasta los últimos cinco metros para asegurarla, ya que Massino Stano también estaba cerca. Quería disfrutar el momento, pero no me atreví a coger la bandera hasta el último instante”, declaró Álvaro Martín al término de la prueba.

Esta medalla recompensa el arduo trabajo de todo un ciclo olímpico para el marchador español, y también borra el amargo sabor que dejó su cuarto puesto en Tokio hace tres años, cuando estuvo a un paso del podio.

Los Últimos Juegos

Álvaro Martín reveló que Los Ángeles 2028 no está en sus planes. “Son mis últimos Juegos, y esta era mi última oportunidad de engancharme a las medallas olímpicas. Otros compañeros, como Paul McGrath o Diego García Carrera, seguramente me superarán. Tendré 34 años en cuatro años, y en la élite soy muy competitivo. Mis aspiraciones serán pelear por un diploma o llegar a semifinales, pero habrá otros atletas que me ganarán y no me permitirán viajar. Creo que estos son mis últimos Juegos”, afirmó.

Un Homenaje a su pueblo

El marchador de Llerena también recordó sus humildes orígenes. “Hay que ser ambiciosos y recordar el trabajo constante. Otros pueden tener mejores condiciones genéticas, pero en esfuerzo y dedicación, nadie nos supera”, comentó.

Álvaro Martín rememoró su trayectoria desde que, a los quince años, recibió una carta para unirse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid. A pesar de las dificultades, su familia siempre lo apoyó. Tras diez años en la ciudad, regresó a su pueblo y ahora celebra los frutos de su sacrificio en la vida monacal del atletismo de élite.

Fuente: Entrevista con Álvaro Martín, medallista olímpico en 20 km marcha.

Imagen: Miguel Toña