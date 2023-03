Cáceres Viva ficha a Pedro Martín Moreno, activista social de la Ribera del Marco con el objetivo de acceder al ayuntamiento de Cáceres

Pedro Martín Moreno Rey, es un conocido activista social y político desde hace año y sobre todo defensor del polémico y controvertido río Ribera del Marco y de la Sierra de la Mosca.

Pedro Moreno va incluido en la lista municipal de Cáceres Viva, como número tres, detrás de Francisco Alcántara que se postula para la alcaldía de la ciudad y de Mª Mar Díaz, veterana concejala junto a su líder, actualmente en la bancada municipal como ediles no adscritos. Moreno considera que Cáceres está muerta económica y medioambientalmente y él va a trabajar como independiente en Cáceres Viva para revertir tal situación y también » reconectar con Iberoamérica».

Cáceres Viva es el único partido provincial en su demarcación y se presenta tanto a las elecciones municipales como a las autonómicas del 28M.

Su número uno y factótum de dicha formación política, Francisco Alcántara, fue de candidato por Ciudadanos en la actual legislatura renunciando a la formación naranja y creando el actual Cáceres Viva y según él se presentan » con una candidatura homogénea y muy de la ciudad «, en el caso de la capital Patrimonio de la Humanidad, con dos eslóganes muy efectistas y contundentes: El No a la Mina de Valdeflores, ya que entre otros considerandos, la consideran ilegal y nociva para los intereses y el progreso y en defensa de la Sierra de ls Mosca, como vergel privilegiado y de enormes posibilidades en el medio ambiente. Asimismo, al ser Cáceres Viva un partido de carácter provincialista, de centro, reformista, humanista y socio liberal, tiene muy claro » que no van a venir de Mérida a mandarnos, ya que los grandes partidos tanto a nivel nacional como regional o local es lo que imponen según sus intereses » , señala Alcántara con contundencia, por lo que los pactos no serán posibles aunque puede ser que «sean la llave para gobernar, todo se puede dar».

Los ejes de la campaña son variados en torno a asuntos y problemas que afectan a la ciudad cacereña que abarcan una gran totalidad de acciones a llevar a cabo y que se van a exponer con más de cien reuniones con colectivos diversos en una campaña de comunicación y fuerte que cuenta con la financiación suficiente. para ello, la número seis de la lista, Nieves García Lemus será la directora y responsable de dicha campaña.

En próximas fechas, Cáceres Viva presentará la lista de candidatos a la Asamblea de Extremadura donde parece ser, que al igual que con la inclusión de Pedro Moreno en la municipal por Cáceres, habrá una gran sorpresa en cuanto a quien la liderará para estar en la Asamblea regional.

La lista de Cáceres Viva a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo está formada en sus diez primeros puestos por:

Francisco Alcántara, empresario y economista, nº2, Mª del mar Díaz, Profesora de Enseñanza Secundaria, nº 3, Pedro Martin Moreno, Emprendedor y Activista Social-político, nº 4, María Isabel Guisado, emprendedora, nº 5, Juan Caballero, Comercial, nº6, Nieves García Lemus, empresaria, nº 7, José Báez, experto en Tecnología y Transformación digital, nº8, Wendy Rosazza, abogada y emprendedora, nº 9, Juan Vinagre, arquitecto técnico y nº 10, Ana Granado, estudiante de Psicología.