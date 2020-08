CARTA QUINTA A ARI

Atacan la estatua de Juan de Oñate en Albuquerque (Nuevo México). Derriban y descabezan las de Colón y Fray Junípero. Más ofensas. Los anglo protestantes no olvidan y a ellos se suman los “progres” que tenemos en casa. Dime tú, “Ari”, si no es para afilar de nuevo la espada. Tú me dices: “¿Y por qué te preocupas de eso, si no vas a poder hacer nada, hombre?” Tienes razón; pero la rabia por tanta ignorancia y tantísima incomprensión anida dentro y medra. Lástima que no conozcamos el día en que nos paguen todo eso los que hoy nos ofenden y fustigan.

De caza. Me preguntas que qué tal por allí. No sé, “Ari” qué voy a hacer sin que tú me vayas diciendo lo que hay o lo que no hay. Tendré que ir con Kike y sus bracos a cazar a la contra, de mala manera, esperando. Yo me pongo allí enfrente y él que jotree umbría o solana a ver si me llega algo. Es cazar a traición, pero qué remedio. Sin ti, no cabe otra cosa.

Cuando vaya a las sueltas, dejaré perdices sin cobrar, eso está visto. En fin que el panorama, melancólico y sombrío. ¿Calor, “Ari”? Dios bendito, la que está cayendo, la que ha caído en esa Norba calcinante. Menos mal que agosto nos coge en la Bahía, con la fresca brisa cántabra. Ahora bien, “Ari” ¿Sabes lo que pasa? Me llegan rumores de que esto va a saltar por los aires. La gente está tonta. El virus ese anda por ahí y aquí como si nada. Panen et circensis. Plétora de jóvenes en “Cañadío”, la plaza esa de copas nocturnas. Ni mascarillas ni distancia. Como nos confinen, todos al averno.

¿Sabes qué me ha regalado tu niño, tu amo fetén y la alegría de tu vida? Una edición preciosa del libro por excelencia: “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Yo tenía dos ejemplares del libro y no sé qué ha sido de ellos. El trajín de la vida. El caso es que ya puedo releerlo como Dios manda y no en la cosita esa (Kindel) que como almacén, vale; pero para lectura, imposible. Voy a dar una vuelta por Pereda y el muelle Calderón. Sé que irás a mi lado, como tantas veces. Un abrazo de tu amigo.