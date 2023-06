Crucial y «crítico» Comité Ejecutivo del PP extremeño con María Guardiola en el foco de miradas y comentarios

El Comité Ejecutivo del PP extremeño celebrará este martes 27 de junio, a partir de las siete y media de la tarde, reunión extraordinaria para dar cuenta de la nueva dirección del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura.

No obstante, en el aire de la convocatoria está la » semana horribilis» que han vivido los populares siendo María Guardiola la estrella protagonista de medios nacionales y tertulias televisivas y radiofónicas, de editoriales, artículos de opinión y de crónicas de la más diversa tipología. El motivo, las duras declaraciones de la lideresa popular por la falta de acuerdo con VOX, que provocó la » entrega» de la presidencia de la Asamblea de Extremadura y la mayoría de la Mesa legislativa, al PSOE en la «sorprendida» Blanca Martin.

Aunque fuentes populares han señalado que es una reunión, la de este Comité extraordinario, prevista hace días, lo cierto es que la abrupta, sorprendente y polémica rueda de Prensa de Guardiola ha hecho reaccionar, y no todas positivamente, a las distintas sensibilidades del partido, que ante todo claman una unidad de criterio, que parecía intocable e indestructible hace una semana, antes de la celebración histórica el nuevo Parlamento extremeño. Pero María Guardiola se ha mantenido en sus treces de no incluir a ningún miembro de la ultraderecha en su posible Gobierno, mientras que VOX sigue erre que erre en que es innegociable cualquier otra decisión o acuerdo.

Las manos tendidas por parte del PP y VOX siguen pero ya no será igual porque la sombra de una nueva convocatoria electoral está ahí a la vuelta de cuatro o cinco meses, si es que no hay otro » remedio» o solución. De hecho, el actual presidente en funciones de la Junta extremeña, Fernández Vara ha presentado sus galones para una nueva investidura, lo que no es seguro es si se presentaría a otra convocatoria electoral.

Tampoco se sabe a estas fechas, y se supone que se está a la espera del resultado del citado Comité extraordinario popular, de si Guardiola hará frente a la investidura y mucho menos si en caso de otras elecciones autonómicas, se volvería a presentar como candidata a la anhelada presidencia de la Junta de Extremadura.

Lo que sí parece previsible es que María Guardiola será criticada y a su vez apoyada internamente y lo que en tal Comité se decida será clave para la toma de posiciones clarificadoras de cara a los posibles acuerdos con VOX. Las espadas y decisiones están el en aire. Y el Partido Popular con María Guardiola en el centro de la expectación regional y nacional.