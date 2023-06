¿ Cuanto nos cuestan los payasos fuera del circo?

Dentro del mundo de la empresa es importante determinar algunas posiciones respecto al intrusismo profesional, calificando el mismo como aquel que practica quien no está cualificado para la realización de una actividad, generalmente de servicio a terceros, remunerada. En concreto, y es el objeto del presente texto, llevamos tiempo padeciendo la actuación pública de quienes hacen todos los días el payaso sin estar cualificados para ello, por lo que no hacen gracia, sino que dan lástima.

Yo no sé si existe el equivalente a un sindicato de payasos o asociación colegial, pero estos profesionales circenses deberían reclamar con celo su competencia profesional, hacer gracia y dar humor con capacidad, frente a estos intrusos que no saben cómo hacerlo y que tras un momento de expectación por la novedad solo generan ya sarcasmo y una cierta compasión como consecuencia de su sobreesfuerzo por llamar la atención sin conseguirlo. Claro, no son profesionales y se entiende que no sean capaces.

Pero el asunto toma otra dimensión cuando resulta que a estos intrusos del payaseo los pagamos todos y muy bien pagados. No se dedican, a riesgo de una denuncia por incapacidad profesional, a esta actividad por cuenta propia o en su tiempo de ocio, sino que lo hacen por cuenta ajena, por cuenta de todos nosotros, y desatendiendo las ocupaciones por las que son pagados y muy bien pagados, cuestiones de indudable importancia para todos los ciudadanos. Si los payasos no hacen defensa de su profesión, tendremos que ser los ciudadanos los que hagamos defensa de nuestros impuestos.

No hacen ninguna gracia, y no lo saben, ni pueden hacer el payaso, quizás se han preparado para otras actividades, pero en esta, que realizan en un lamentable ejercicio de intrusismo profesional, no hacen ni puñetera gracia, cada vez les hacemos menos caso y cada vez dan más lástima.

Hugo de Andrade