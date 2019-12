Del agujero negro a la leche de cucaracha, los avances científicos del año 2019

El año que termina ha sido uno de los más proclives en materia científica con grandes avances que han explicado el pasado y otros que han sentado las bases para entender lo que nos espera en un futuro próximo

Los avances científicos que se han producido a lo largo de 2019 dan al ser humano esperanzas de un mundo mejor y de un desarrollo cada vez mayor en ámbitos como la tecnología, la salud o la física y también dejan descubrimientos de tiempos pasados como el lugar de origen del ser humano moderno o la esperanza de encontrar a Cleopatra en algún lugar recóndito de Egipto.

El 2019 en materia científica deja varios nombres protagonistas del año y es de justicia reconocer el trabajo de los Premio Nobel de Medicina, Química y Física, científicos que llevan trabajando años para mejorar o entender la vida y el mundo que nos rodea.

Premios Nobel

Los estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza y el británico Peter Ratcliffe se llevaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de “cómo las células sienten el oxígeno disponible y se adaptan a él”. Los tres científicos, que ya recibieron un reconocimiento en 2016 por este trabajo, han estudiado el mecanismo fundamental que permite a todos los animales transformar oxígeno en energía.

Otras de las ternas que recibieron el Nobel este año fue para los químicos John B. Goodenough, al británico Stanley Whittingham y al japonés Akira Yoshino “por el desarrollo de las baterías de iones de litio”. Pese a que se comercializan desde 1991, el avance y desarrollo de estos sistemas de almacenamiento ha sido tal que influirá a las generaciones futuras para almacenar la energía eólica o solar, ahorrando problemas de calentamiento global por el uso de energías no renovables.

El último gran premio relacionado con los avances de este año es el Nobel de Física que ha recalado en los astrofísicos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, que demostraron que el Sol no es la única estrella con un sistema planetario, y para el canadiense James Peebles, por sus investigaciones teóricas sobre la radiación de fondo cósmica.

Historia

Sobre esta base de química, física y medicina han girado todos los grandes descubrimientos del año, pero hubo algunas excepciones a las que no se puede menospreciar como por ejemplo, el descubrimiento de la zona donde surgieron los humanos modernos: la cuenca del río Zambeze, al sur de África. La revista Nature publicó el estudio del Instituto Garvan de Investigación Médica de Sidney (Australia) tras haber fusionado 198 mitogenomas nuevos y raros con la base de datos actual de la población más antigua conocida de los humanos modernos, el linaje L0.

Siguiendo con los descubrimientos en materia histórica, el descubrimiento de una serie de tumbas de poderosos y ricos personajes que vivieron en los últimos días del imperio egipcio reaviva el sueño de encontrar los restos de la reina Cleopatra y de su amante, el general romano Marco Antonio. El descubrimiento de Kathleen Martínez de varias tumbas importantes en el complejo arquitectónico de Taposiris Magna, que excava desde 2005, aumenta la esperanza de encontrar la tumba de Cleopatra lugar donde según la historia, se suicidó en el año 30 d.C después de que su amante se desangrara en sus brazos.

El último gran avance científico-histórico-cultural es el descubrimiento de la pintura rupestre más antigua del mundo. Una cueva desconocida en un acantilado de la isla de Célebes, en Indonesia, alberga, según los estudios realizados a los depósitos minerales acumulados sobre tres de las figuras de animales indica que se pintaron hace al menos 43.900 años y muestra la representación de una cacería.

Medicina

En el campo de la investigación médica, como siempre unos de los más proclives en cuanto a buenas noticias que repercuten en nuestra salud, ha sido la evolución de la píldora anticonceptiva. El MIT, el Instituto tecnológico de Masachussets, ha evolucionado la “píldora” para que solo se pueda administrar una vez al mes, así evitaría olvidos descuidos y desarreglos hormonales a las pacientes que la toman. La cápsula permanece en el estómago y, bajo la acción de los fluidos gástricos, se despliega en forma de una estrella y libera gradualmente el anticonceptivo esto “llevará a nuevas opciones para la salud de las mujeres y también para otras indicaciones”, aseguró Robert Langer, profesor en el Instituto David H. Koch del MIT”.

Siguiendo en este proclive campo, en este 2019, España consiguió un récord histórico 19 donantes en un día. El anterior récord que batió nuestro país, según los datos de la Organización Nacional de Transplantes data del 14 de diciembre de 2015, cuando se registraron 15. Con las donaciones de estas 19 personas el día 29 de noviembre se pudieron realizar 38 trasplantes: 23 renales, diez hepáticos, dos bipulmonares, dos cardíacos y uno combinado de páncreas-riñón.

La gran noticia que impactó a medio mundo se produjo hace unas semanas, cuando una mujer, Audrey Mash, después de seis horas en parada cardiaca, revivía gracias a los trabajos en el hospital Vall d’Hebron.

Audrey Mash, una montañera británica fue rescatada con hipotermia severa en un valle pirenaico gerundense, el pasado 3 de noviembre, donde tras quedar inconsciente entró en paro cardiaco. Tras el rescate de los Bomberos de la Generalitat, la actuación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y su traslado al hospital y la atención urgente especializada hizo posible que su corazón volviera a latir de forma autónoma seis horas después.

La actuación que muchos la catalogaron de milagro no fue tal, la hipotermia en la que se encontraba con su cuerpo a 18ºC hizo que su metabolismo se redujera al máximo, estaba inconsciente, no respiraba y no tenía pulso. Muerte aparente. Esto protegió su cerebro ya que esta situación aumenta diez veces el tiempo hasta llegar a la hipoxia, la falta de oxígeno en la sangre y los tejidos del organismo. La hipotermia marcará el camino a seguir en futuras investigaciones a lo largo de los próximos años.

El equipo del neurocientífico Nenad Sestan, de la Escuela de Medicina de Yale (EEUU), ha desarrollado un sistema de perfusión cerebral que imita el flujo sanguíneo. Al probarlo en los cerebros de 32 cerdos decapitados, cuatro horas después de su muerte en un matadero, los investigadores consiguieron restaurar algunas funciones básicas a nivel celular, abriendo la puerta al objetivo todavía muy lejano de frenar el deterioro cerebral asociado a la muerte, lo que conlleva múltiples discursos éticos sobre transplantes cerebrales.

El gran trabajo de la sociedad científica siempre ha sido encontrar la cura al VIH y este año han sido dos los anuncios que ofrecen esperanza de que pueda llegar pronto. El inmunólogo chino Hongkui Deng, de la Universidad de Pekín, ha intentado imitar en el laboratorio una mutación natural en el gen CCR5 que hace inmunes al virus del sida a millones de personas. Los científicos chinos extrajeron de un donante células madre precursoras de las células sanguíneas, las modificaron con las tijeras moleculares CRISPR y se las inyectaron a una persona con leucemia y VIH, buscando repetir el caso de Timothy Ray Brown, un paciente curado en 2008 gracias a un trasplante de médula ósea de un donante con la mutación en el gen CCR5. La estrategia de Deng no ha funcionado del todo porque solo editó el 18% de las células trasplantadas.

Los investigadores de la Universidad de Pittsburgh anunciaron que habían desarrollado un tratamiento prometedor que les permitía bien diseñar ciertas células del sistema inmunitario para reactivar el VIH en células que contienen VIH inactivo o latente o bien usar otro conjunto de células del sistema inmunitario diseñadas para atacar y eliminar células con VIH reactivado. Los ensayos clínicos ya están en desarrollo.

Espacio

En materia espacial, no fue un descubrimiento como tal, pero se pudo ver gracias al Event Horizon Telescope y con la ayuda de 200 investigadores más la primera imagen de un agujero negro super masivo. Tras dos años de proyecto, la imagen se obtuvo utilizando 5 petabites (5 mil terabites) de datos de telescopios alrededor del mundo. El agujero se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro planeta. La imagen se convirtió en la única evidencia directa que existe de agujeros negros hasta ahora.

La vida fuera de la Tierra también se llegó a contemplar en este 2019 y es que el Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito de la NASA (TESS) descubrió varios nuevos exoplanetas a 31 años luz. Estos giran alrededor de una estrella enana en la constelación Hydra y uno de ellos se encuentra en la zona habitable. Es un planeta en el que se podrían dar las condiciones para la existencia de vida.

El exoplaneta es un 22% más grande y 80% más masivo que la Tierra. Está 11 veces más cerca de su estrella que Mercurio de nuestro sol y los investigadores estiman que tiene una temperatura promedio de 254,4 grados centígrados.

Otro exoplaneta también encandiló a los científicos que encontraron evidencias de vapor de agua e hidrógeno en su atmósfera. El K2-18b tiene una masa ocho veces la de la Tierra y un tamaño dos veces mayor y a 110 años luz de la Tierra. Fue descubierto en 2015 y puede ser tanto un cuerpo rocoso con una amplia atmósfera como un planeta helado con una alta concentración de agua en su interior.

La espectroscopia de tránsito, con la que se analiza la luz que se filtra a través de la atmósfera cuando el planeta pasa por delante de su estrella en busca de huellas de elementos químicos, encontró evidencias sólidas de la presencia de vapor de agua y sugieren asimismo que podría haber una importante cantidad de hidrógeno en la atmósfera.”Este es el único planeta que conocemos por ahora fuera del sistema solar que tiene la temperatura correcta para contener agua, una atmósfera y en el que se ha detectado agua. Eso lo hace el mejor candidato hasta ahora para ser habitable”, dijo Angelos Tsiaras, líder del grupo del University College London.

Entre el espacio y la tecnología podremos encontrar la gran revolución de los próximos años, el 5G. La nueva generación de transmisión y conexión de datos que ha empezado a dar sus primeros pasos en 2019 se espera que represente el 15% de las conexiones en 2025. El 5G permitirá navegar hasta a 10 gigabytes por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado y será la pieza clave para desarrollar el coche autónomo, los ‘wearebles’ del futuro, y las grandes y delicadas operaciones médicas a distancia.

En el plano más puramente tecnológico siempre están las novedades en smartphones que cada año traen Samsung o Apple, pero los últimos años Xiaomi ha entrado en esa terna de evolución y en este 2019 presentó el ‘smartphone’ con la cámara con más megapíxeles de la historia.

El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con 108 megapíxeles, cuenta con un sensor de imagen ISOCELL de Samsung capaz de hacer imágenes con una calidad de 12.032 x 9.024 píxeles.

Cambio climático

La gran lucha de este 2019 ha sido la concienciación por el cambio climático. El planeta está viviendo importantes cambios como consecuencia de la acción del hombre y han sido miles las evoluciones para mejorar la productividad y reducir el impacto global para mantener y dar de comer a una población que día a día crece más rápido.

España, que acogió la COP25, por los problemas de disturbios en Chile, consiguió durante 45 horas prescindir de la producción energética de carbón. Desde el 13 de diciembre a las 23:50 hasta el 15 a las 21:20, Aboño II, la central térmica del puerto de Gijón, se apagó por mantenimiento y se rompió una racha ininterrumpida de 25.500 días de producción energética en base a carbón.

Siguiendo en la línea de la lucha contra el cambio climático, los avances tecnológicos no pararán de llegar y desde la Universidad de Pardue convierten plástico en polímeros puros, gasolina, combustibles, o monómeros, que pueden utilizarse como materia prima para otros productos químicos. Este avance, podría satisfacer el 4% de la demanda mundial anual de gasolina o diesel.

Otro de los grandes avances medio ambientales el que conseguido por los científicos de la Universidad RMIT en Melbourne que plantearon en el portal Nature Communications una forma de convertir el CO2 en carbón y combustible sintético como subproducto por medio de una técnica electroquímica que hace posible la transformación.

Según informan los investigadores en su estudio publicado en Science, la modificación genética de la fotosíntesis en las plantas haría crecer a las plantas un 40% y las pruebas en las plantaciones de tabaco hacen pensar que la incorporación de estas modificaciones podrían aplicarse a las plantas de cultivo para así poder dar de comer a una población cada vez más creciente.

El último estudio relacionado con población, alimentación y cambio climático tiene como protagonista a las cucarachas. Si la OMS ya anunció que los alimentos del futuro podrían ser los insectos, varios estudios este año nos han indicado que la leche de soja, avena, cabra o vaca ya nada tienen que hacer al lado de la leche de cucaracha. Esta leche son una especie de cristales que las cucarachas tienen en sus intestinos llamada LILI-MIP y con la que alimentan a sus crías, es tres veces más nutritiva que la leche y se posiciona como la leche del futuro.

