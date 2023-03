El Ayuntamiento de Cáceres reconoce el trabajo de Nero, perro de la Policía Local, dando su nombre al parque canino del Parque del Príncipe

El parque canino del Parque del Príncipe se llama desde hoy Nero, en homenaje a este perro recién fallecido, K9 de la unidad canina de la Policía Local, en reconocimiento al gran trabajo desarrollado, siempre con nobleza y lealtad, lo que le valió el cariño de toda la ciudad y de los niños y niñas de los centros escolares que visitó.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha destacado “el esfuerzo de Nero, que además de su trabajo en muchos campos como la detección en la lucha contra la droga, ha tenido uno por el que era importante que hoy estuvieseis muchos niños y niñas aquí, porque ha sido una herramienta de difusión del buen trabajo que hace la Policía local en la ciudad”.

Ha recordado que Nero fue el compañero de Julio Bejarano, quien planteó la idea de este homenaje, “y ha servido durante muchos años a esta ciudad, ha sido uno más de la plantilla al que todos queríamos mucho, que era muy cariñoso y tuvo una muy buena vida gracias al cariño de Julio”.

El regidor municipal ha dado las gracias a todas las personas que han asistido al acto “para recordarle hoy, y que no servirá para recordarlo siempre que vengamos”.

Bejarano ha dado también las gracias, y sobre su encuentro con Nero ha relatado que “fue un perro abandonado, rescatado por el refugio San Jorge y que adopté cuando hice el curso de guías caninos. Da igual de donde uno venga o su raza, con trabajo y con ganas uno puede llegar como llegó él, donde quiera. Jamás se rindió y cumpliría ahora 12 años”.

Ha señalado que “hace 9 años se creó la unidad canina y el primer sitio a donde fuimos fue una guardería, y me sorprendió la delicadeza con la que trataba a los niños y niñas, era una de sus virtudes y actitudes aparte del aprendizaje. Creo que no habrá un colegio o instituto, o un niño o niña que no tenga una foto con él, le encantaba posar y hacer reír”.