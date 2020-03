EL DIA DEL PADRE

Estimados compatriotas:

¡San José bendito! Antañazo sí, era fiesta, día de fiesta. No recuerdo bien si fiesta de guardar, con misa y todo eso o era una festividad menor. Los años volubles tuvieron poca consideración con el bueno de San José y pronto, tal que hoy, aprovecharon los mercaderes para sacar lo de los regalos del Día del Padre. El caso es hacer negocio y la festividad religiosa, a tomar por saco. Como quiera que fuese, en nuestro pueblo San José tuvo más suerte. Nuestro amigo Pedro, carpintero de postín de toda la vida, como Cándido su padre, no olvidó nunca su devoción por el santo patrón de los de su oficio y un buen día decidió que San José se merecía mejor suerte. ¿Cuántos años van ya, amigo Pedro? Misa en la Iglesia como Dios manda y luego Procesión del santo, que para eso tenemos una imagen magnífica de aquel padre putativo de Nuestro Señor Jesús. Además, Pedro se he venido encargando de hacer una falla con algún motivo peculiar, y al término de la celebración religiosa, dicha falla, montada en la Plazuela de la Iglesia era dada al fuego, como tiene que arder toda falla que se preste. Para postre convite que Pedro y Felisa ofrecían a todos los asistentes al evento. Pero ¡ay! la que nos ha caído hogaño con el dichoso virus ese que hace estragos en nuestro solar patrio. Ni misa, ni procesión, ni falla ni nada. Mal rayo parta al que ha dado lugar a semejante plaga. Pero, en fin, paisanos, a cumplir las normas y a ver si podemos con este maldito jinete del Apocalipsis. Recemos a San José Bendito, a ver si acaso.