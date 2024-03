Elisa Fariñas y Elsa Tortonda, dos mujeres que rompen barreras, galardonadas por la Delegación del Gobierno en Extremadura

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha otorgado este martes los reconocimientos ‘Mujeres que rompen’, que en esta edición han distinguido a la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, María Elisa Fariñas Abella, primera mujer en ocupar este cargo en la región y también la primera que accede a esta responsabilidad tras ingresar en el cuerpo en la escala básica e ir ascendiendo por promoción interna, y a Elsa Tortonda Ropero, joven villafranquesa ganadora de La Voz 2023.

Estos galardones, que se entregan por tercer año consecutivo, pretenden reconocer la labor y la trayectoria de mujeres extremeñas que destacan por romper con estereotipos tradicionales o masculinizados, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El acto de entrega, que ha tenido lugar en el Hotel Tryp Medea de Mérida, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha valorado como “muy acertado” y “sobre todo” en la región celebrar el 8M con la entrega de estos premios, ya que “tenemos que reconocer que el camino de la mujer para conseguir la igualdad real de derechos y oportunidades ha sido y sigue siendo un camino lleno de dificultades, de muchas dificultades”.

Así, ha resaltado el avance significativo de la mujer en la sociedad desde que hay democracia, aunque “aún no es suficiente”, y ha afirmado que cada vez que las mujeres avanzan en derechos y en igualdad, “avanzamos todos”.

Durante su intervención, Quintana ha hecho hincapié en que una de sus responsabilidades como delegado es la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en que cada poco tiempo se informa sobre los delitos cometidos en la sociedad, y ha alertado del incremento de los delitos sexuales y los de violencia de género, aunque este último ha ralentizado su incremento “últimamente”.

Asimismo, ha matizado que se refieren a los delitos conocidos o los que se denuncian, y ha sostenido que no cree que ahora se cometan más delitos sexuales o más violencia de género que hace 20 o 30 años, sino que cree “firmemente” que ahora se denuncian más, “y eso también es un avance importante”, ha valorado, para explicar que cuando se habla de agresiones o de asesinatos, “que es como deberíamos llamarlos”, es “muy difícil sacar conclusiones positivas”.

En relación a los galardones ‘Mujeres que rompen’, el delegado ha puesto en valor que reconocen a dos mujeres muy diferentes, pero también con muchas cosas en común, una artista y una policía, y que las dos han sido capaces de romper con los prejuicios, con las ideas preconcebidas y están “empujando” a todos los demás hacia una sociedad más justa y más igualitaria, al tiempo que ha felicitado a ambas por romper barreras y conseguir sus objetivos, “gracias a que tenemos mujeres como vosotras esta sociedad camina hacia un futuro mejor”.

Fariñas, por su parte, ha agradecido el reconocimiento y ha dicho que “ha sido duro, pero hoy me encuentro feliz, estoy muy orgullosa, porque he logrado trabajar en lo que es mi verdadera vocación. He elegido la profesión que es mi emblema, que es mi alma y mi pasión, aquello que he defendido siempre y que defenderé”, y ha mostrado lo orgullosa que se siente de ser policía.

Tortonda ha recibido el galardón de manos de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y ha dado las gracias, al ser un honor como mujer y extremeña, y ha contado que, con 19 años, ha tenido la suerte de vivir “muchas cosas”, tanto buenas como malas porque “el camino no ha sido fácil”, con “muchas luchas internas” y momentos en los que decía que no valía para la música y debía dejar su sueño, pero en los que tenía el apoyo de su familia, entre quienes ha citado a su madre como “una mujer que rompe”.