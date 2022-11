Este no es un país de ricos

En España discutimos sobre las particularidades, mucho más que de lo general. Tal

parece que viviéramos en un país de ricos, donde lo segundo lo tengamos conseguido

para siempre y por tanto no hay nada sobre lo cuál debatir. Es como si en una comida los

comensales fijasen su atención en el tipo de postre, despreciando vigilar la calidad de los

primeros platos por creer que, de suyo, será óptima. Lo del “si es si” parece que va a traer

cola. En poco tiempo, y según la tertulia que escuches o el periódico que leas, los

enfoques son diferentes, aunque la mayoría esté de acuerdo en que más pronto que tarde

será necesario reformar la ley. No la anterior, que ya ha sido reformada, sino ésta que

anunciaron como mejora y que por lo qué se ve tiene sus riesgos.

¿Cómo decirlo? En la respuesta política que se da desde el Ministerio en relación con los

derechos de la mujer, siempre me sorprende la evidente contradicción que hay entre una

muy exagerada exaltación de los aspectos más puramente femeninos y biológicos de

cualquier asunto (para convertirlos en algo público y no privado) mientras se dice

defender el criterio de que todos somos iguales. Eso y el continuo victimismo con el que

se enfoca cualquier cuestión relativa al colectivo de mujeres, hace (en mi humilde

entender) más daño a la causa que cualquier otra manera de interpretar el papel de

aquellas en el mundo actual, porque las muestra débiles y perennemente necesitadas de

auxilio exterior. Sucede que, en principio, les ha salido bien a quienes defienden este

modelo: partidos y sindicatos han establecido un régimen de cuotas que la sociedad ha

aceptado y con ello se ha roto la barrera de la invisibilidad y el 60/40 se ha hecho algo

corriente. Pero claro, las cuotas mantenidas en el tiempo, contra viento y marea, como un

derecho dentro del derecho general de igualdad de oportunidades pueden caer en una

mera imposición sin mérito alguno y a la larga, en unos resultados nefastos que lastren su

aplicación cuando realmente sean necesarias. Más bien se trataría de ensanchar

espacios sin tanto estrépito, de una manera tranquila, dado que lo básico está reconocido

como algo consustancial a una forma de vida y de relaciones. Pero no se hace. Una y otra

vez se enfoca la mirada sobre las mujeres, primero como si todas fueran exactamente

iguales, tuvieran los mismos objetivos en cualquier etapa de la vida y siempre tuvieran

alrededor posibles acosadores del otro sexo, vigilantes. Para agredirlas.

Afortunadamente, no sucede así. Desalmados los hay, lamentablemente, en cualquier

sitio y sobre ellos debe caer el peso de la ley y la condena de la sociedad, pero eso no

puede llevarnos a generalizar tanto como para tener a un ministerio dedicado

íntegramente sólo a estas cuestiones, abandonando otras que también tienen su

importancia en la vida de la mujer; los recursos dedicados a una sola de las vertientes,

cuando tanto se podría hacer en otras que también les afectan. Hace unos años las

marchas de las mujeres en días señalados, defendiendo cuestiones específicas que les

atañen, fueron reconocidas como algo clave a favor de los derechos femeninos y por

tanto del progreso de cualquier población. Pero ese movimiento se ha roto, y lo tiene difícil

para volver a ser lo que era, con tanto insistir en los apartados sexuales en lugar de

trabajar en todos los objetivos. Esa visualización continua de las cuestiones privadas, ese

insistir continuamente en la búsqueda de culpables, rebajando la buena normalidad de las

relaciones entre iguales, y ese victimismo continuo, hacen tambalear fuertemente el

discurso identitario al sustituirlo por una visión de “debilidad” o de “cara dura”. Cuando no

es así.