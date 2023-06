Extraordinario concierto de corales en la cacereña iglesia de Santo Domingo

Y van quince. Número mágico el que ha alcanzado el Coro Francisco de Sande organizando encuentros en torno al canto coral en Cáceres. Todo un mérito para un colectivo al que le mueve su amor por esta disciplina complicada, difícil, que requiere de vocación, motivación, integración grupal y desarrollo de habilidades vocales y como no de cualidades como la audición, la expresión, la disciplina, la perseverancia y de valores como el respeto, la colaboración y la autocrítica.

Dicho lo cual, una año más, el Coro Francisco de Sande ha organizado el XV Encuentro de Corales, una vez más, en la amplia y coqueta iglesia de Santo Domingo, de Cáceres, con la intervención de tres agrupaciones muy distintas pero nada distantes, porque a todas les mueve lo mismo: ofrecer un repertorio que sintetice su trabajo de campo hecho realidad.

El canto coral tiene sus adeptos, y no son pocos. Y Cáceres no iba a ser menos. Todo un espectáculo de polifonía – conjunto de sonidos simultáneos formando un todo armónico – y además gratis, para disfrutar durante hora y media de canciones diversas y atractivas para alentar los ánimos y sentimientos. Así se demostró este sábado 10 de junio con el sold out – lleno total- conseguido para ver , escuchar y sentir a al Coro Francisco Barroso de la Santa Iglesia Metropolitana de Badajoz, el Coro Francisco Salinas de Salamanca y el anfitrión y organizador, el Coro Francisco de Sande, de Cáceres.

El colectivo coral pacense, dirigido por el experto profesor y organista Fernando J. Domínguez Cadena, está formado por una treintena voces, que basan su repertorio fundamentalmente en temas religiosos. Así, interpretó variadas canciones, en las que destacó la frescura y el ánimo vocal, bajo la batuta manual de su director.

Por su parte, la coral salmantina, dirigida por el profesor y tenor Alejandro Gago Caamaño, está formada por más de treinta voces, que demostraron en la iglesia conventual cacereña su experiencia y armoniosa calidad vocal, con el entusiasmo que le imprimió su director.

Como colofón, intervino la organizadora del XV Encuentro, la coral cacereña dirigida por la directora y soprano Mª Pilar Pereira Martín, y formada por casi cuarenta voces, que aglutinan depurada técnica y coordinación vocal en su variado repertorio, con la energía y sensibilidad que transmite su directora.

Las tres agrupaciones vocales interpretaron cinco temas cada una ofreciendo un entretenido y vivo concierto, muy bien presentado por dos de las voces femeninas del coro anfitrión, la soprano Isabel Redondo y la contralto Beatriz Escudero.

Para cerrar el acto, las tres corales interpretaron conjuntamente el popular tema gallego O Voso Galo Comadre, ante los calurosos aplausos de un público entregado desde el minuto uno, dado el extraordinario espectáculo vocal que se ofreció.

La noche cacereña culminó con una cena de fraternidad de las tres corales, intercambiándose regalos, abrazos y afectos, destacando por parte de los colectivos invitados » la excelente organización y entrega de su anfitriona «, algo que la distingue año tras año en este tipo de encuentros, que sirven para resaltar que el canto coral ocupa un hueco muy importante dentro del universo musical y por ende en el panorama cultural, en este caso, de Cáceres.