Ganadores del Festival Internacional Educativo (IYFF)

Es la primera vez que el jurado acuerda entregar el primer premio a un corto realizado en Extremadura. Más concretamente en IES Tamujal de Arroyo San Servan (Badajoz). El Corto se puede ver en la siguiente dirección: https://youtu.be/D9IOvShW4to El trabajo audiovisual trata sobre la violencia machista, sobre el acoso a la mujer por parte de su pareja.

El segundo premio ha recaído en IES Avempace. Zaragoza. El primer premio al cortometraje realizado en Extremadura ha sido para la Escuela-Taller “Cachinus de Cine” Asociación Cultural De Cilleros (Cáceres) con el crto ttitulado Señales: https://youtu.be/ENqO-ZTJ_oI y el segundo para el IES Ágora de Cáceres titulado El dilema: https://youtu.be/ZeNR4TE-DDQ. A continuación te adjuntamos todos los premiados.

Premiados:

1 Primer Premio Internacional

No es amor DEL IES Tamujal de Arroyo San Servan (Badajoz).

2 Segundo Premio Internacional

Espejos y pétalos DEL IES Avempace. Zaragoza.

3 Primer Premio al mejor cortometraje extremeño

Señales de la Escuela-Taller “Cachinus de Cine” Asociación Cultural De Cilleros (Cáceres).

4 Segundo Premio al mejor cortometraje extremeño

El Dilema del IES Ágora de Cáceres.

5 Premio al mejor Documental

Luthier del IES Lope de Vega de Fuente Obejuna (Córdoba)

6 Premio al mejor corto de animación

Batalla de Rap de la Escola Parque de Río de Janeiro. Brazil.

7 Premio al corto que mejor refleje la tolerancia

Besado por la musa / Kissed by the Muse. Higher educational school for Art de Linz. Austria

8 Premio al corto que mejor refleje la convivencia

3=DAD del IES Europa de Ponferrada (León).

9 Premio a la obra más innovadora

Vísperas de Guerra del IES Gabriel y Galán de Plasencia.

10 Premio que mejor refleja educación afectivo sexual

Tras el Espejo del IES Profesor hernández Pacheco de Cáceres.

11 Premio a la Interculturalidad y a la Integración

Botones del IES Isabel La Católica de Madrid.

12 Premio al mejor guion

14 Días del IES Guadalpeña de Arcos de la Frontera (Cádiz).

13 Premio a la mejor fotografía

Claro como el cristal / Crystal Clear. Seattle Academy. Seattle, Washington, USA

14 Premio A la promoción de la Iguald. y la No Viol.

La bella durmiente del IES Pedro de Luna. Zaragoza.

El 7º International Youth film Festival se desarrollará de forma on line y

el VII Festival Nacional de Cortometrajes tendrá lugar de forma

presencia durante la semana del 2 al 7 de noviembre de 2020