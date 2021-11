Haz turismo con Juego de Tronos en Cáceres

.El casco histórico de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, fue la localización indicada para convertirse en Antigua y Desembarco del Rey en la séptima temporada de Juego de Tronos.



Cáceres debutó en las pantallas durante la séptima temporada con localizaciones para Desembarco del Rey y, en menor medida, Antigua. La ciudad vieja de Cáceres, como se conoce a su casco antiguo, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 por ser uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo.

Es justo en el primer capítulo, sobre el minuto 49, que tenemos la primera visión, fugaz y nocturna, de Cáceres.

==============================================================

Sam (John Bradley) ha robado con alevosía y nocturnidad un volumen de la zona prohibida de la Biblioteca de Antigua tras hacerse con la llave de un archimaestre enfermo. Justo antes de mostrarnos el interior de sus aposentos, en los que se ha establecido acompañado por Elí (Hannah Murray) y el niño, se observa la ciudad de Antigua, con el Faro al fondo.

cáceres, juego de tronos, temporada vii

==============================================================

En realidad, lo que podemos ver y reconocer son algunos elementos de la ciudad: la Plaza de las Veletas, la Torre de las Cigüeñas y la Plaza de San Mateo. El Faro de Antigua ha sido añadido digitalmente a la escena. Más adelante, en el capítulo cinco, vemos la misma localización:

==============================================================

Sam, tras hacerse de nuevo con varios volúmenes de la Biblioteca Prohibida, abandona Antigua.

cáceres, juego de tronos, temporada vii

==============================================================

Lamentablemente, todas las escenas de Cáceres como Antigua ocurren en la noche de la serie, por lo que todas las imágenes son oscuras. Sin embargo, el perfil de la Torre de las Cigüeñas es fácilmente reconocible para todo aquel que la conozca.

Pero como no hemos enviado al Titán a hacer Turismo de Tronos para que se lo mire todo de lejos, le hemos pedido que nos haga de cicerone y nos cuente un poco sobre la historia de los lugares por los que pasó la HBO:

La Plaza de las Veletas lleva tal nombre por estar ubicado en ella el Palacio de las Veletas, edificio del siglo XV construido sobre gran parte del solar ocupado por la antigua alcazaba almohade y actual sede del Museo Provincial de Cáceres. Cuenta en su interior, además, con el aljibe mejor conservado y más importante de la península ibérica, tanto por extensión como por estructura. Dependiendo de la época del año en que visitéis la ciudad, es posible que os podáis encontrar con algún evento de interés, ya que en ella se celebran acontecimientos como el Mercado Medieval (en noviembre) o el Festival de Teatro Clásico (en junio).

La Torre de las Cigüeñas, llamada así por el gran número de cigüeñas que anidaban en ella, pertenece al también conocido popularmente como Palacio de las Cigüeñas y que no es otro que la Casa de los Cáceres-Ovando. Esta edificación del siglo XV destaca por su altura y por ser la única torre que no sufrió el desmochamiento ordenado por la Reina Isabel la Católica. Y es que los nobles cacereños también fueron muy aficionados al juego de tronos en el pasado. Tras la Reconquista, Cáceres fue repoblada por leoneses, asturianos, gallegos y castellanos que acompañaron a Fernando II de León. Con el correr del tiempo, sus habitantes se dividieron en dos bandos: los leoneses (que incluía también a gallegos y asturianos) y los castellanos. La rivalidad llegó a tales extremos que incluso se llegó a contar en la práctica con dos concejos diferentes que no paraban de luchar por el control del gobierno. Por descontado, durante la guerra de sucesión al trono de Castilla, unos tomaron partido a favor de Juana la Beltraneja y otros a favor de Isabel. Pero los enfrentamientos llegaron a ser tan frecuentes y tan violentos que en 1477 la reina hubo de ordenar el desmoche, con lo que las torres de los palacios perdieron su carácter defensivo, a la vez que imponía la condición de reducir su altura a la del resto de tejados de las casas. La única excepción fue para el Capitán Diego Ovando de Cáceres quien, en premio a su fidelidad a los Reyes Católicos, fue autorizado a erigir su torre al construir su casa. Es cierto que existe otra torre que no está desmochada, la Torre del Homenaje del Palacio de los Golfines de Arriba, pero esta torre es posterior a toda esta historia.

La Plaza de San Mateo, antigua plaza de armas de la ciudad musulmana, está presidida por la Iglesia de San Mateo, construida sobre la antigua mezquita mayor en el siglo XVI y lugar de enterramiento por excelencia de los nobles de la ciudad. La torre fue lo último que se terminó de construir, allá por el siglo XVIII. También podemos encontrar en ella edificios como la Casa de Lorenzo de Ulloa, actual sede de la escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco.

Es en el tercer capítulo que tenemos una visión más clara (y larga) de la ciudad:

==============================================================

Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) realiza su entrada triunfal en Desembarco del Rey llevando como prisioneras a su sobrina Yara (Gemma Whelan), a Ellaria Arena (Indira Varma) y a Tyene Arena (Rosabell Laurenti Sellers) mientras es aclamado por la población. En su trayecto hasta la Fortaleza Roja, vemos pasar a Euron por la Plaza de Santa María, el Arco de la Estrella y la Cuesta de la Compañía.

cáceres, juego de tronos, temporada vii

==============================================================

El Arco de la Estrella o Puerta Nueva es la principal puerta de entrada al recinto amurallado de la ciudad desde el siglo XV. Está construido en perforación de la muralla y, de hecho, conserva el almenaje. Debe su forma a estar realizado para facilitar el paso de los carruajes a la Ciudad Monumental y el nombre a que en la parte posterior hay un templete con una imagen de la Virgen de la Estrella que está iluminada por un pequeño farol en forma de estrella. Además, y como curiosidad, fue el lugar elegido por Isabel la Católica para jurar los Fueros y privilegios en 1477 y por Fernando el Católico en 1479.

Nada más pasar el Arco de la Estrella, podemos acercarnos a la Plaza de Santa María, enmarcada por la Concatedral de Santa María, el Palacio Episcopal, el Palacio de los Mayoralgo, y el Palacio de Hernando de Ovando. Durante mucho tiempo fue un espacio dedicado a Mercado, pero también a celebraciones de bodas entre los nobles cacereños. Incluso se homenajeaba allí a los Reyes en sus visitas, y fue lugar de reunión del concejo y de celebración de justas.

Es curioso pero, para llegar a la Cuesta de la Compañía, casi tenemos que volver al episodio anterior. Y es que, pasada la Plaza de San Mateo, nos encontramos con esta calle que nos llevará a la Plaza de San Jorge, lugar en el que encontramos el Convento de la Compañía de Jesús al que debe su nombre.

Como podéis ver, una ciudad en la que hay mucho que ver y disfrutar. Para empezar, sin embargo, un recorrido por la ciudad vieja, incluso antes de satisfacer nuestra curiosidad por hacer Turismo de Tronos, nunca está de más dirigir nuestros pasos hasta la Plaza Mayor. Es el punto principal de entrada a la Ciudad Monumental y lugar en el que podréis encontrar la Oficina de Turismo para todo lo que preciseis. Es, también, lugar de numerosos establecimientos de hostelería y comercio. Por lo que quizás no sea mala idea parar por allí para un descanso.

Tened en cuenta que Cáceres fue elegida Capital Gastronómica en 2015 por lo que, para quien guste de coleccionar viajes con una buena mesa, es sin duda destino obligado (vamos a tener que tirar del Titán para sacarlo de aquí). No solo eso, Cáceres también cuenta con una completa agenda cultural a lo largo de todo el año y es, sin ir más lejos, una de las sedes de celebración anual del Festival WOMAD. Así que, ¿os la vais a perder?

Vía La Compañía Libre de Braavos