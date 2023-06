Irene de Miguel: “Está claro que va a haber un acuerdo entre PP y Vox”

La líder de Unidas por Extremadura rechaza que haya una repetición electoral en Extremadura porque “a pesar del paripé de María Guardiola durante las elecciones cuando ha dicho que no va a pactar con Vox, al final se van a entender”

“Está claro que va a haber un acuerdo entre PP y Vox y vamos a tener, por desgracia, un gobierno que nos va a hacer retroceder, y mucho, en derechos”. Así lo ha asegurado este miércoles Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura, quien considera que “a pesar del paripé de María Guardiola en estas elecciones cuando ha dicho que no va a pactar con Vox, al final se van a entender porque tienen un pasado en común”.

De Miguel descarta que se vaya a producir una repetición electoral en Extremadura “porque a quien más penalizaría es al PP, que perdería el voto prestado que ha recibido”. “La victoria de Guardiola es una victoria pírrica, por no decir que no es victoria, a no ser que se vea apoyada por Vox”, ha insistido.

La ya diputada electa también se ha referido este miércoles al cambio del rumbo del PSOE, después de que ayer Fernández Vara anunciara que va a ir a la investidura. Para De Miguel, ese giro viene marcado por la convocatoria de elecciones generales y pide a Vara que haga una reflexión profunda “por los peores resultados del PSOE en la historia de Extremadura”. “Vara debe hacer una profunda reflexión porque décadas de políticas de derechas, que es lo que ha hecho el PSOE extremeño, al final provoca que la derecha lo tenga más fácil para llegar a su electorado”.

Por último, en cuanto al adelanto electoral de las generales, De Miguel está convencida que “vamos a ir más fuertes que nunca” porque “somos la única garantía de que el gobierno de coalición estatal avance en derechos y en medidas que mejoran la vida de la gente, como lo ha sido la subida del SMI, el incremento de las pensiones o el impuesto a las grandes fortunas y las eléctricas”.