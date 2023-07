La igualdad y la democracia participativa, ejes del nuevo gobierno de la Diputación de Cáceres con Miguel Ángel Morales como presidente

Comparte en redes sociales

El ya presidente ha pronunciado su discurso de investidura en un acto institucional, que comenzaba con la constitución de la nueva corporación provincial, integrada por 15 diputados y diputadas del PSOE y 10 del PP.

El Salón de Plenos y el Salón de Escudos del Palacio Provincial de Cáceres han acogido este sábado el acto de constitución de la nueva corporación de la Diputación Provincial de Cáceres, salida de las elecciones locales del pasado 28 de mayo, y el nombramiento del nuevo presidente de la institución, cargo que, durante los próximos cuatro años, desempeñará el socialista Miguel Ángel Morales Sánchez.

Tras la jura o promesa, por parte de los diputados y diputadas de sus cargos, la elección del presidente, por mayoría absoluta, y posterior promesa del cargo, Miguel Ángel Morales se ha dirigido al público asistente con un discurso de investidura, en el que han destacado palabras como igualdad, participación, verdad, valores humanos, proyecto colectivo, servicio público, gracias… Gracias, ha dicho, a los que “han depositado su confianza en mí”; gracias a los y las trabajadoras de la Diputación de Cáceres, “que son imprescindibles y son y seguirán siendo la parte más importante de nuestro empeño por mejorar el funcionamiento de esta administración”; gracias, de manera especial, a su antecesor, Carlos Carlos, “quien tuvo la nada sencilla labor de coger el mando cuando Charo nos dejó, y fue capaz de traernos hasta aquí con dedicación y humildad, con decisión y solvencia”. Precisamente, no ha podido evitar la emoción al recordar a Charo Cordero como ejemplo a seguir, “una mujer buena en el amplio sentido de la palabra, un paradigma de mujer rural luchadora que encarnó eso que llevamos grabado a sangre y fuego: luchar y sostener políticas que favorezcan la construcción de una sociedad más justa y equilibrada”.

Justicia, equilibro e igualdad: trabajar en la construcción –ha apuntado- “de un edificio social que no favorezca la concentración de todo en unos pocos, sino que potencie la concentración de la riqueza en toda la sociedad (…) que rompa muros y techos para crecer en conjunto, como pueblo, como cultura y como identidad plural”.

Pero también ha querido poner énfasis en “la igualdad entre personas como móvil de todas las políticas y acciones que promovamos”. “No asumiremos ningún tipo de sectarismo y combatiremos cada ataque a un modelo de sociedad que es innegociable. Nos encontrarán resistiendo ante cualquier ataque a la libertad de las mujeres, a la libertad para amar, a la libertad para formar la familia que el amor disponga. Nuestra línea roja es, ni más ni menos, que el derecho supremo a la libertad”.

Otro elemento en el que el nuevo presidente ha puesto énfasis de cara a la legislatura que arranca es la participación, la democracia participativa. En este sentido, Miguel Ángel Morales ha adelantado su compromiso para “potenciar la participación social de entidades públicas y privadas en un espacio consultivo para el debate y el diálogo permanente, que se convertirá en un instrumento de democracia participativa que asesore y oriente las políticas de la Diputación en los retos que la provincia tiene por delante”.

Y no ha querido olvidar su origen, el de un pueblo rayano como es Cedillo: “la provincia de Cáceres es tierra rayana y potenciar y fomentar las alianzas para el crecimiento entre ambos lados de la Raya es labor imprescindible”. Así, ha adelantado que “estrecharemos en tiempo y espacio nuestra relación con las cámaras municipales del país hermano y vecino, con las que trabajaremos conjuntamente para evidenciar el progreso y la riqueza a ambos lados de una frontera política, pero no humana. El puente que unirá Portugal con España a través de Cedillo -ha especificado- es un ejemplo claro del trabajo que debemos realizar para unirnos en beneficio de la ciudadanía”.

Nombres propios

Pero ha sido un discurso salpicado también de nombres propios. Ha manifestado su reconocimiento al trabajo de concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, “que encarnan lo más noble de la política, y la obligación de la Diputación -ha dicho- es proteger a nuestros regidores que, en muchos casos, están atados de pies y manos por una burocracia asfixiante”.

En este sentido ha querido recordar nombres concretos: Féliz Díaz Ramos, José Antonio Recio, José Antonio Moreno, Natalio Núñez y Marifé Plata, “porque no podemos permitir que alcaldes y alcaldesas que dan todo por sus vecinos y vecinas sean apartados de la política por no estar protegidos ante vicisitudes que se les presenta. Si la política no tiene un marco jurídico para actuar con seguridad, acaba por convertirse en mera administración de fondos, en tecnocracia desprovista de humanidad”. Una intervención que ha provocado los aplausos de público y diputados y diputadas.

Otro nombre propio ha sido Conchita Viera, la mujer que pudo, recientemente, recuperar los restos de su padre, Amado Viera. Conchita, ha señalado Morales, como ejemplo de lo que significa trabajar para la construcción de la dignidad y la memoria. “Una de las búsquedas que más orgullo nos debe despertar es la de la justicia y la reparación, porque le dan sentido al servicio público (…) La verdad libera, la verdad es neutral, la verdad no es ni más ni menos que la única opción que tenemos ante las injusticias de la historia”.

Ha terminado recordando la película de Charles Chaplin “El Gran Dictador”, en cuyo discurso final se dice: “Tenemos el poder de hacer esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud, un futuro y a la vejez, seguridad”. Así, ha concluido Morales, “esa será nuestra forma de actuar en esta maravillosa casa llena de honores y esperanza”.

La nueva Corporación

Partido Socialista Obrero Español:

Miguel Ángel Morales Sánchez, por el partido judicial de Valencia de Alcántara, concejal del Ayuntamiento de Cedillo.

Esther Gutiérrez Morán, partido judicial de Cáceres, concejala de Zarza la Mayor.

Elisabeth Martín Declara, partido judicial de Cáceres, alcaldesa de Garrovillas de Alconétar.

Antonia Molina Márquez, partido judicial de Cáceres, alcaldesa de Almoharín.

Alberto Ortega Villarroel, partido judicial de Cáceres, alcalde de Piedras Albas.

Dionisio Vasco Juez, partido judicial de Cáceres, alcalde de Alcuéscar.

Angélica García Gómez, partido judicial de Coria, concejala de Moraleja.

Sheila Martín Gil, partido judicial de Coria, alcaldesa de Pozuelo de Zarzón.

Francisco Javier Díaz Cieza, partido judicial de Navalmoral de la Mata, alcalde de Navalvillar de Ibor.

Pablo Miguel López Sánchez, partido judicial de Navalmoral de la Mata, concejal de Jarandilla de la Vera.

Luis Fernando García Nicolás, partido judicial de Plasencia, alcalde de Ahigal.

Javier Prieto Calle, partido judicial de Plasencia, alcalde de Piornal.

María Toscano Martín, partido judicial de Plasencia, alcaldesa de Galisteo.

Isabel Ruiz Correyero, partido judicial de Trujillo, concejala de Miajadas.

Tomás Sánchez Campos, partido judicial de Trujillo, alcalde de Torrecilla de la Tiesa.

Partido Popular:

Samuel Fernández Macarro, partido judicial de Cáceres, alcalde de Santiago del Campo.

Víctor Manuel Bazo Machacón, partido judicial de Cáceres, concejal de Cáceres.

Marta Jordán Ordiales, partido judicial de Cáceres, alcaldesa de Casar de Cáceres.

Isabel Palomino Márquez, partido judicial de Cáceres, alcaldesa de Torremocha.

María Teresa Díaz Hernández, partido judicial de Plasencia, concejala de Plasencia.

Luis Miguel Núñez Romero, partido judicial de Plasencia, alcalde de Jaraíz de la Vera.

Jorge Caletrio Barroso, partido judicial de Plasencia, alcalde de Santibáñez el Bajo.

Sergio Rey Galán, partido judicial de Trujillo, alcalde de Madrigalejo.

Francisco Ignacio Rodríguez Blanco, partido judicial de Coria, alcalde de Cadalso.

Urbano Plaza Moreno, partido judicial de Navalmoral de la Mata, alcalde de Madrigal de la Vera.

—