Los ladrones de las botellas de Atrio han sido condenados a cuatro años y medio de prisión

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a los acusados de robar 45 botellas de vino del restaurante atrio, valoradas en 1.648.500 euros, a cuatro años de cárcel para la mujer y cuatro años y seis meses para el hombre, además de una indemnización conjunta y solidaria de 753.454 euros.

La sentencia no es firme y puede interponerse un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En la sentencia se recogen como hechos probados el alojamiento de la mujer en el hotel Atrio de Cáceres el 26 de octubre de 2021 con un pasaporte falso y una mochila que, según un empleado, no tenía peso alguno, así como la llegada sin registro del hombre para cenar y alojarse, con un acuerdo previo y la intención de conseguir un beneficio ilícito. Después de cenar un menú degustación de 14 platos, la pareja entró en la bodega con una visita guiada y posteriormente subieron a la habitación.

A las 2:10 de la madrugada, la acusada llamó a recepción para pedir una ensalada y preguntando por el tiempo que tardaría en entregársele. El único empleado que se encontraba disponible se negó inicialmente, citando las dimensiones de la cena y el cierre de la cocina, pero cedió ante la insistencia, explicando que tardaría veinte minutos como mínimo.

Al dirigirse el empleado a la cocina, el acusado se dirigió a recepción y sustrajo una llave electrónica con la que se dirigió a la bodega e intentó entrar en la bodega sin éxito al no tratarse de la llave correcta, luego de lo cual llamó a la acusada para que entretuviera al empleado, que regresaba tras entregar la ensalada.

Ella volvió a llamar a recepción para pedir un postre, a lo cual el empleado volvió a poner reparos y accediendo finalmente a volver a la cocina para buscar algunas frutas. En el momento en que el empleado subía de nuevo, el acusado volvió a recepción para tomar posesión de una de las llaves maestras, con la cual logró entrar en la sala de catas de la bodega, donde tomó 45 botellas de vino que guardó en una mochila y en dos bolsos. .

Volvió a la habitación antes de que el empleado llegara a recepción y la pareja abandonó el hotel en un vehículo a las 5:00 horas después de colocar toallas del hotel en la mochila y los bolsos para evitar que tintinearan entre ellas.

Sylvia Córdoba, abogada de los acusados, apunta que los años de cárcel de la sentencia ha provocado que en la defensa se encuentren «sorprendidos e indignados». «Hay muchas cuestiones no resueltas y que se dan por probadas», dijo citando especialmente los agravantes que llevaron a superar los cuatro años de condena en cada caso.

«Para justificar la pena, la Fiscalía propuso el agravante de valor histórico por las botellas de vino, algo muy discutible, y el agravante de reincidencia para el acusado, a pesar de que no es reincidente y se trata más bien de antecedentes antiguos», reclama. «No puede acreditarse el robo cuando cabe que pudo haber sido un hurto. Además, no acreditaron la existencia previa de las botellas, no había inventario de estas ni aportaron facturas».

Vía Confilegal