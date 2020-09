Comparte en redes sociales













Los datos de positivos por Covid19 en Extremadura y en España, son alarmantes, la incidencia de los últimos días continúa desbocada, y hemos oído a quienes nos gobiernan que los ciudadanos nos hemos relajado, y ese exceso de relajación ha provocado que el virus, que jamás se ha ido, siga propagándose sin control, lo que sabemos, eso sí, porque ahora hay más pruebas de PCR a disposición de los sospechosos, lo que hemos clamado desde el partidos popular, porque hemos visto como otras CCAA realizaban test a sus vecinos y se negaban en Extremadura, donde ahora se duda de su efectividad.

Si los que nos gobierna creen que los test previos no valen para nada, entenderán que los demás estemos, cuanto menos, alarmados cuando aún no hemos olvidado que el Sr. Vergeles, consejero de Sanidad, en medio de la pandemia, nos dijo que las mascarillas NO tienen ninguna utilidad sino estás infectado, se está en aislamiento con un positivo, amén de que debían haberlas prescrito los facultativos. Juzguen ustedes mismos.

Por si esto fuera poco, estos días, de nuevo, nos hemos quedado perplejos, junto a las familias, profesores y alumnos, porque la Junta de Extremadura, sigue manteniendo el criterio del señor Vara, que los Test no valen para nada, mientras se multiplican los brotes en las aulas y los aislamientos en un inicio de curso histórico y caótico gracias a decisiones incorrectas, porque decir que no se hacen Test a los profesores porque crean una “falsa sensación de seguridad” es una burla, y si no, que se lo digan a los casi un centenar de centros educativos que han contado en los primeros días con algún caso de Covid, a los que se han visto obligados a confinar aulas o. lo que es peor, a los que han tenido que cerrar.

Sabíamos todos, menos quien debía tomar medidas, que se iban a disparar los contagios si se volvía a las aulas sin una garantía sanitaria mínima sobre la detección del virus, pero cuando un gobierno se va de vacaciones y al volver la ministra de educación, Sra. Celá, se lava las manos y pasa palabra a las CCAA, en Extremadura, que no se ha tenido ni una iniciativa propia en esta crisis sanitaria, y hemos dependido en todo momento del Doctor Sánchez y del buceador, Simón, no ha habido capacidad de maniobra porque este plante se hizo el 27 de agosto por parte de la Ministra y 4 de septiembre por el Presidente, por eso la ocurrencia de Vergeles es seguir pasando la bola y cargar a los Ayuntamientos con el deber de desinfección, nada comparado con la apropiación indebida de los superávit municipales que pretendió su jefe sin éxito, y esto no es baladí porque al otro lado los médicos nos recuerdan, que están desbordaos, ¿cómo olvidar a los que se nos fueron? ¿cómo olvidar lo que pasó en las residencias de mayores? O que la primera ola afectó a sesenta y un facultativos y se llevó, tristemente, al Doctor Trabas.

No hacer test masivos ha sido una decisión completamente errónea, es un desastre previsible y evitable y nos indigna.

Elena Nevado del Campo es Portavoz de Sanidad PP en la Asamblea de Extremadura