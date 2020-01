2020 promete ser un año complejo en lo que a lanzamientos de videojuegos se refiere. Con la nueva generación a la vuelta de la esquina, los últimos coletazos de PS4 y Xbox One se sumarán a los intentos de Nintendo por seguir siendo relevante en un panorama de cambio que seguirá dominando el PC. Una situación que augura pocos anuncios nuevos durante la primera mitad de año y un vendaval de ellos durante la segunda.

Pero eso no quita que ya le tengamos echado el ojo a más de un juego. Con todo lo que ya tenemos y lo que llegará, 2020 puede acabar convirtiéndose -otra vez- en uno de esos años con un catálogo de juegos para enmarcar. Estos son los que ya conocemos y, al menos por ahora, nos tienen ilusionados.

‘Dragon Ball Z: Kakarot’

Fecha de Lanzamiento: 17 de enero

17 de enero Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Habíamos repetido por activa y por pasiva que queríamos ver a CyberConnect2 meterle mano a la obra de Akira Toriyama. Pues dicho y hecho. Los hasta ahora encargados de llevar a la virtual a Naruto -con excelentes resultados- nos entregarán muy pronto ‘Dragon Ball Z: Kakarot’, un RPG que ocupará toda la historia de Dragon Ball Z incluyendo sus combates y tramas más míticas. Sí, también con el capítulo en el que Goku y Piccolo van a la autoescuela.

‘Final Fantasy VII Remake’

Fecha de Lanzamiento: 3 de marzo

3 de marzo Plataforma: PS4 (exclusivo hasta marzo de 2021)

Convertido en juego de culto tras su enorme éxito en la primera PlayStation, ‘Final Fantasy VII Remake’ tiene por delante la difícil tarea de recuperar la aventura de Cloud, Sefirot y compañía para adaptarla a los tiempos que corren. Pese a lo complejo del remake, un juego que se venderá por fascículos y que en su primera entrega ampliará lo que en su día apenas superaba la hora de juego, lo visto hasta ahora es sorprendentemente ilusionante.

‘Ori and the Will of the Wisps’

Fecha de Lanzamiento: 11 de marzo

11 de marzo Plataforma: Xbox One y PC

Sin duda alguna uno de los que esperamos con más ganas para este 2020. Parte de la culpa la tienen los numerosos retrasos que la secuela de ‘Ori and the Blind Forest’ ha ido perpetrando desde su anuncio. Nos vale con que sea la mitad de divertido de lo que fue el primero porque, visto lo visto, ya ha demostrado que va a ser tan o más bonito de lo que ya fue hace unos años.

‘Nioh 2’

Fecha de Lanzamiento: 13 de marzo

13 de marzo Plataforma: PS4

‘Nioh’ parecía ser la típica excusa para subirse al carro del éxito de los Souls, pero acabó sorprendiendo al abrazar el concepto y ampliarlo con ideas propias y un planteamiento la mar de interesante. Ahora la desafiante secuela del cazador de demonios está de vuelta para demostrar que no todo es ‘Sekiro’ en la vida del samurai virtual.

‘Animal Crossing: New Horizons’

Fecha de Lanzamiento: 20 de marzo

20 de marzo Plataforma: Nintendo Switch

Puede que ‘Animal Crossing: New Horizons’ sea uno de los tres juegos de la lista al que más ganas tenemos. No sólo es el retorno de una de las sagas más queridas de Nintendo, también supone su retorno a las plataformas de sobremesa con una entrega clásica. Conseguir bayas y cazar mariposas promete volver a convertirse en la forma más divertida y entrañable de pagar nuestra hipoteca.

‘Doom Eternal’

Fecha de Lanzamiento: 20 de marzo

20 de marzo Plataforma: PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia

La acción desenfrenada y la violencia gratuita vuelven a ser el nombre y apellido de una saga que ha sabido reinventarse de forma magistral. ‘Doom Eternal’ viene dispuesto a repetir los éxitos del reboot, esta vez replanteando los acontecimientos de ‘Doom 2’ con la llegada del infierno marciano a la Tierra. Uno de esos juegos que sabemos de antemano que no decepcionará.

‘Bleeding Edge’

Fecha de Lanzamiento: 24 de marzo

24 de marzo Plataforma: Xbox One y PC

Aunque de Ninja Theory lo que más esperamos es ese espectacular ‘Senua’s Saga: Hellblade 2’ que promete convertirse en la primera gran joya de la nueva Xbox, el primero que recibiremos del estudio es ‘Bleeding Edge’, un juego de acción competitivo que plantea peleas de cuatro contra cuatro mezclando las tollinas de un hack’n slash con el frenetismo de un shooter. La idea pinta genial, pero parece uno de esos juegos con los que no deberíamos ilusionarnos demasiado hasta estar a los mandos.

‘Half-Life: Alyx’

Fecha de Lanzamiento: marzo de 2020

marzo de 2020 Plataforma: PC

El hijo pródigo vuelve a casa, esta vez con una misión más difícil si cabe, convertir la realidad virtual en ese producto del futuro que se vende a espuertas pese a no haber acabado de despegar aún. Si alguien puede conseguirlo es Valve y su ‘Half-Life: Alyx’, pero teniendo en cuenta los no pocos tropiezos que lleva la compañía y lo costoso de la realidad virtual en PC, toca esperar antes de empezar a aplaudir. Eso sí, por la pinta que tiene, el aplauso lo tiene prácticamente asegurado.

‘Resident Evil 3’

Fecha de Lanzamiento: 3 de abril

3 de abril Plataforma: PS4, Xbox One y PC

Capcom ya ha demostrado con ‘Resident Evil 2’ que el apuntar alto con sus remakes puede funcionarle de maravilla, así que sólo era cuestión de tiempo ver cómo ‘Resident Evil 3’ intentaba repetir el hito. Dicho y hecho, en apenas unos meses podremos volver a Racoon City para plantar cara a Nemesis, uno de los bichos más aterradores e icónicos de la franquicia de los zombis.

‘Cyberpunk 2077’

Fecha de Lanzamiento: 16 de abril

16 de abril Plataforma: Xbox One, PS4, PC y Stadia

Con CD Projekt nadando en dinero tras el éxito de ‘The Witcher’ en PC, consolas y televisión, ‘Cyberpunk 2077’ tiene por delante la difícil tarea de repetir jugada. Del medievo fantástico saltamos a la distopía futurista y, por lo mostrado en vídeos y demostrado por el estudio, casi todo el mundo tiene claro que este va a ser uno de los grandes juegos del año.

‘Marvel’s Avengers’

Fecha de Lanzamiento: 15 de mayo

15 de mayo Plataforma: PS4, Xbox One, PC y Stadia

Puede que su presentación no haya sido la más celebrada de la lista, pero aún hay esperanza con ‘Marvel’s Avengers’ y su particular propuesta. Una curiosa mezcla que pretende unir la acción cinemática de un ‘Uncharted’ con el cooperativo y el juego como servicio de juegos como ‘Destiny’. Con Los Vengadores en fase REM tras el éxito de su última película, aún está por ver qué tal le sienta recuperar personajes que ya parece que hayamos abandonado.

‘The Last of Us Parte II’

Fecha de Lanzamiento: 29 de mayo

29 de mayo Plataforma: PS4

Si hubiese que eliminar todos los juegos de la lista para quedarnos sólo con uno, no son pocos los que elegirían ‘The Last of Us Parte II’ como palomita. Lo nuevo de Naughty Dog promete ser un nuevo salto de calidad en lo que a diseño, narrativa y aspecto visual se refiere, y si hay un estudio capaz de ofrecer ese nuevo escalón en la industria, el de Sony tiene todos los números para conseguirlo.

‘Halo Infinite’

Fecha de Lanzamiento: segunda mitad de 2020

segunda mitad de 2020 Plataforma: Consolas Xbox y PC

Convertido en el gran abanderado de la nueva generación de Microsoft, ‘Halo Infinite’ promete ser tan importante para Xbox Series X como para las actuales Xbox One y, por supuesto, también para PC. El retorno del Jefe Maestro siempre es una noticia a celebrar que, con algo de suerte, nos devolverá a los buenos tiempos de ‘Halo 3’ o ‘Halo Reach’.

‘Sports Story’

Fecha de Lanzamiento: mediados de 2020

mediados de 2020 Plataforma: Nintendo Switch

No hay demasiado indie en la lista, pero los que están se han ganado un hueco con todas las de la ley. De los creadores del fantástico ‘Golf Story’ nos llega otro prometedor RPG, esta vez bajo el nombre de ‘Sports Story’ y convirtiendo los palos de golf en sólo una herramienta más que acompañará a muchos deportes adicionales. Otra secuela a la que le sirve ser igual de buena que el primer juego para cumplir.

‘Streets of Rage 4’

Fecha de Lanzamiento: mediados de 2020

mediados de 2020 Plataforma: PS4, Xbox One, Switch y PC

Otro retorno que hace unos años ni siquiera nos planteábamos y ahora ha conseguido que suspiremos por él. Somos muchos los que nos criamos repartiendo estopa en las calles mientras recogíamos pollos asados del suelo para curarnos, así que volver a la carga con ‘Streets of Rage 4’ parece la excusa perfecta para meternos un buen chute de nostalgia. No sabemos si será igual de divertido, pero es indudable que tiene muy fácil el entrarnos por los ojos.

‘Crusader Kings III’

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Por determinar Plataforma: PC

Paradox quiere seguir abandonando el nicho sin perder su esencia y puede que 2020 sea el año en el que lo consiga con la saga ‘Crusader Kings’. La estrategia y rol de culebrón por excelencia vuelven a la carga con una nueva ronda de conquistas, asesinatos y conflictos políticos en los que asegurar no sólo nuestra permanencia en el trono, también la continuidad de nuestro linaje.

‘Flight Simulator’

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Por determinar Plataforma: PC

Nos basta un vídeo para quedar prendados de ‘Flight Simulator’. Lo conseguido por Microsoft en esta nueva entrega de su ya icónico simulador de vuelo es, ahora más que nunca, para enmarcar. El fotorealismo de sus paisajes, que prometen englobar casi cualquier ciudad que se te pase por la cabeza, apunta a ser la causa de muerte de más de un PC este año.

‘Overwatch 2’

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Por determinar Plataforma: PS4, Xbox One, Switch y PC

Seguimos sin tener demasiado clara la estrategia del nuevo ‘Overwatch’, un juego que llega para introducir la historia y el modo para un jugador mientras mantiene el multijugador competitivo del primero. Es decir, que pese a tener ‘Overwatch 2’ sobre la mesa podrás seguir jugando a casi todo lo nuevo. Ahora queda por ver si esas novedades que estarán incluidas en el segundo son suficientes para invitarnos a dar el salto o si, de lo contrario, nos quedamos disfrutando de nuevos héroes y mapas como hasta ahora.

‘Senua’s Saga: Hellblade 2’

Fecha de Lanzamiento: Por determinar

Por determinar Plataforma: Xbox One y PC

Es muy probable que Microsoft no se arriesgue a lanzar la nueva Xbox sólo con ‘Halo: Infinite’ como principal apoyo, pero aún no está claro si los esfuerzos por terminar ‘Senua’s Saga: Hellblade 2’ a tiempo darán sus frutos. La esperanza es lo último que se pierde y, al menos como colofón final, lo nuevo de Ninja Theory es el ejemplo perfecto para demostrar hasta qué punto será capaz de crecer y mejorar esta lista con lo que traiga bajo el brazo la nueva generación.

DIARIO ESPAÑA

–

La noticia



Los 19 juegos de 2020 más esperados



fue publicada originalmente en



Xataka



por

R. Márquez