Monago subraya el deterioro general de la sanidad y denuncia el cierre de cirugía vascular en Cáceres

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado que la sanidad extremeña continúa deteriorándose y, en este ámbito, ha denunciado el cierre del servicio de cirugía vascular en el área de salud de Cáceres. Asimismo, el líder ‘popular’ ha criticado a Vara por haber prometido la recuperación de derechos, cuando lo que se está viendo es el recorte de los mismos “día sí y día también”.

Monago ha explicado que el área de salud que engloba Cáceres es muy importante por el número de personas, algo que no comparte la Junta cuando ha cerrado el servicio de cirugía vascular de manera indefinida. Así, ha lamentado que los cacereños no es que tengan una sanidad “de segunda” es que en algunas especialidades “directamente no tienen sanidad”. En este sentido, ha recordado que tanto las urgencias como las citas pendientes en cirugía vascular tendrán que ser desplazadas.

El presidente Monago ha mostrado además la preocupación del PP por la situación del hospital de Cáceres, ya que había una promesa electoral realizada por el presidente de la Junta, y era licitar el medio hospital antes de que terminara el año 2019. “Estamos terminando ya enero de 2020 y no se ha licitado”, ha dicho Monago, recordando al mismo tiempo que se produjo la promesa, se cobraron los votos, y lo que tenemos es el olvido en la ejecución de esa promesa de Vara.

PLAZA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Por otra parte, Monago ha anunciado que el PP, a través sus representantes en la Cortes va a preguntar al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sobre el proceso por el que la delegada del Gobierno ha obtenido una plaza en un servicio que está bajo sus órdenes. Así, el líder del PP ha incidido que esta situación es inaudita y no se ha ofrecido una explicación convincente cuando son muchas las preguntas, y la voluntad del PP es aclararlo.

Sobre la inauguración de Agroexpo, Monago ha afirmado que espera que la Junta no cierre esta feria internacional a sus propietarios, “que son los agricultores y ganaderos”. Así, ha defendido las “legítimas protestas” del sector y ha pedido a Vara y al ministro Planas que inauguren Agroexpo sin dar con la puerta en las narices a los agricultores y ganaderos extremeños. También, ha recordado que el campo lo está pasando mal porque los costes son altos y los precios son cada vez más bajos.

APOYO A VENEZUELA

El líder del PP extremeño ha anunciado que los ‘populares’ van presentar mociones en los ayuntamientos e iniciativas en el Parlamento regional para apoyar al pueblo de Venezuela, así como para proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos. Con esta propuesta, los ‘populares’ pretenden que se formalice el reconocimiento inmediato de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Monago ha explicado que se pretende buscar el apoyo de los grupos políticos para condenar el intento de golpe de estado de Maduro y la reiterada violación de derechos humanos en Venezuela. El PP propone también que la UE lidere la exigencia de sanciones a los altos funcionarios del régimen de Maduro. “Saben que hay pro-Maduros invirtiendo en España mucho dinero con opacidad, sin ningún control”, ha señalado.

Además, el PP va a pedir que se destituya al actual ministro de Fomento, el señor Ábalos, por reunirse en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta ilegítima del Gobierno de Maduro, que está sancionada con la prohibición de entrar en el espacio Schengen, y que se repruebe, a través de las Cortes Generales, al presidente del Gobierno por negarse a recibir a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para trasladar el apoyo del pueblo español al movimiento que lidera en favor de los derechos y libertades.